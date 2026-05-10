Dogecoin işlem hacmi yüzde 50 azaldı fiyat kritik seviyede tutunuyor

Kripto para piyasaları, haftasonunun ardından genellikle düşük hacimli ve sakin işlemlerle dikkat çekti. Bu sürecin öne çıkan aktörlerinden biri olan Dogecoin, haftanın ilk iş gününde işlem hacminde önemli bir düşüş yaşadı. Son 24 saatlik periyotta Dogecoin’in işlem hacmi CoinMarketCap verilerine göre yüzde 50’ye yakın gerileyerek 669 milyon dolara indi.

Dogecoin fiyatı ve kritik destek noktası

Dogecoin fiyatı, son 24 saatte yüzde 0,48 değer kaybederek 0,108 dolara geriledi. Analistler ve piyasa takipçileri, bu fiyat seviyesinin önümüzdeki hareketlilikte belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Dogecoin, 6 Mayıs’ta 0,117 dolar seviyesine ulaştıktan sonra kademeli bir düşüş sürecine girdi. Bunun öncesinde ise fiyat sürekli olarak dar bir bantta hareket etti ve 0,10 dolar direnci üst üste beş kez aşılmaya çalışıldı ancak geçilemedi.

Nisan ayının sonlarından bu yana Dogecoin, 0,092 dolardan toparlanarak kısa süreli yükseliş yaşadı fakat mevcut durumda dar bir fiyat aralığına sıkışmış görünüyor. Özellikle son düşüşle beraber, haftalık kazançlar da geri alındı.

Piyasada bekleyiş devam ediyor

Dogecoin’deki sert gerileme, kısa vadeli yatırımcılar tarafından kâr satışlarının hızlandığına işaret ediyor. Analistler, 0,10 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor. Eğer fiyat bu seviyeden yukarı dönerse, yatırımcıların tekrar 0,117 doları test etme olasılığı gündeme gelebilir. Bu direncin aşılması durumunda, Dogecoin için sıradaki hedeflerin 0,14 dolar ve ardından 0,16 dolar olacağı ifade ediliyor.

Dogecoin kısa süre önce 0,117 dolara kadar yükseldi fakat sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşadı; bu nedenle özellikle 0,10 dolar desteği yakından takip ediliyor.

Buna karşılık, fiyatın 0,10 doların altına sarkması halinde Dogecoin’in önümüzdeki günlerde 0,09 ile 0,12 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor.

Gelecek için umut: X Money hamlesi

Yatırımcıların radarında sadece teknik seviyeler değil, aynı zamanda yeni projeler de bulunuyor. Son dönemde Elon Musk’ın liderliğindeki X Money girişimi kripto camiasında yankı uyandırdı. Nisan 2024’te başlatılan X Money, ilk halka açık kullanım testine başladı. Bu dijital ödeme sistemi, eşten eşe para transferlerinin yanı sıra banka bakiyeleri, banka kartı kullanımı ve alışverişlerde geri ödeme ödülleri gibi özelliklerle öne çıkıyor. Projeyi, Visa ortaklığıyla lisanslı bir yan kuruluş yönetecek.

Kripto para piyasalarında hafta sonları tipik olarak düşük likiditeye ve daha az işlem hacmine sahne oluyor. Analistler, bu durumun fiyat hareketlerinde daralma ve ani dalgalanmalara zemin hazırladığını paylaşıyor. Dogecoin, ayrıca son fiyat hareketleriyle büyük kriptoların kısa süreli yükselişine de ara vermiş oldu.