Ethereum (ETH)

Ethereum Bitcoin karşısında son bir yılda yüzde 35 düşerken, uzmanlar yüzde 40’lık ek bir değer kaybı riski uyarısı yapıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum son bir yılda Bitcoin karşısında yüzde 35 geriledi, yeni yüzde 40’lık düşüş riski vurgulandı.
  • 📈 Borsalardaki ETH miktarı son aylarda artarken, BTC rezervleri azalmaya başladı.
  • 📉 Teknik analiz 2026 hedefinin 0,0176 BTC seviyesinde olduğu görüşünü öne sürüyor.
  • ⚡ Kritik durum: Kurumsal ilgideki artış $BTC ile ETH arasındaki farkı büyütüyor.
Ethereum’un yerel kripto parası Ether (ETH), son bir yıl içinde Bitcoin’e (BTC) karşı yüzde 35’ten fazla değer kaybetti. Analizlere göre ETH/BTC paritesindeki düşüş trendi henüz sonlanmış görünmüyor ve yeni bir düzeltme dalgasının işareti olarak yorumlanıyor.

Teknik göstergeler daha fazla düşüşe işaret ediyor

Teknik analiz verileri, ETH/BTC paritesinin 2022’den bu yana aşmaya çalıştığı çok yıllık alçalan trend çizgisinin bir kez daha kuvvetli bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. 2024-2025 arasında yaşanan yaklaşık yüzde 70’lik sert düşüş öncesi oluşan yapı ile benzer bir görünüm dikkati çekiyor. Parite, 2025 Ağustos’unda bu ana trend çizgisini bir kez daha test etti ancak 0,382 Fibonacci düzeltme seviyesi ve 50 aylık üstel hareketli ortalamanın birleştiği noktadan reddedildi.

Bunun ardından parite yönünü yeniden aşağı çevirdi ve 0,034 BTC seviyesindeki 20 aylık üstel ortalama desteğinin altına sarktı. Bu duruma göre satış baskısının halen etkin olduğu söylenebilir. Eğer mevcut zayıflık devam ederse, 2026 yılı için bir sonraki ciddi destek seviyesi 0,0176 BTC olarak öne çıkıyor. Bu nokta, mevcut seviyelerden yüzde 40 daha düşük ve 2020 döngüsünün dip noktasıyla aynı çizgide yer alıyor.

Borsa verileri satış baskısındaki artışı doğruluyor

Piyasa verileri, Ether üzerindeki satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Mayıs ayı itibarıyla, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’teki ETH rezervleri 3,62 milyon adede ulaştı. Bu miktar, tüm borsalardaki Ether’in yaklaşık yüzde 24,6’sına denk geliyor. CryptoQuant kaynaklı veriler, Ethereum arzının borsalarda artmasına rağmen, Bitcoin’in Binance üzerindeki rezervlerinde ise bir azalma görüldüğünü ortaya koydu.

Borsalardaki coin miktarının artması, genellikle satışa hazır token sayısının yükseldiğine ve satış baskısının fiyat üzerinde aşağı yönlü etkili olabileceğine işaret ediyor. Bunun tersine, rezervlerin azalması ise genellikle varlıkların uzun vadeli saklanmak üzere borsalardan çekildiği anlamına geliyor. Bu eğilimler, piyasada ETH için arzın artarken BTC tarafında likiditenin sıkılaştığına vurgu yapıyor.

Ethereum’un zayıflığı, “ultrasound money” anlatısının son yıllarda ivme kaybetmesinin ardından temelde yaşanan büyük değişimle ilişkilendiriliyor; Bitcoin ise kurumsal birikim ve Wall Street portföylerinde kendine daha çok yer bulması sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor.

Piyasa dinamikleri Ethereum’un aleyhine döndü

Ethereum fiyat dinamiklerindeki zayıflama, yalnızca teknik göstergelerle değil, aynı zamanda temel verilerle de destekleniyor. Son yıllarda Ether’in güncel anlatısı güç kaybederken, Bitcoin kurumsal alımların etkisiyle önemli bir avantaj sağlamış durumda.

Wall Street’teki büyük yatırım şirketlerinin portföylerine Bitcoin’i daha fazla dahil etmesi, BTC’yi piyasa lideri olarak öne çıkarıyor. Bu gelişmeler, Ether ile Bitcoin arasındaki makasın açılmasında belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
