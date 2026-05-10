Solana (SOL)

Solana fiyatı, bir yıl süren düşen trendi kırdıktan sonra 100 dolara yaklaşabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bir yıl süren düşüş trendini kıran $SOL için 100 dolar hedefi yeniden gündemde.
  • Solana son 24 saatte 92,90 dolar seviyesinde yatay seyretti, son haftada ETF’lere milyonlarca dolar giriş gerçekleşti.
  • Kısa vadede 100 dolar psikolojik sınır, 105 ve 115 dolar ise yeni hedef olarak öne çıkıyor.
  • ⚡ Ama asıl belirleyici nokta, mevcut kırılımın kalıcı hale gelmesi; aksi durumda 70 dolara kadar geri çekilme riski tekrar ortaya çıkabilir.
Solana fiyatında son dönemde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Hem teknik analizde hem de piyasadaki genel havada güçlenen işaretler, Solana’nın uzun zamandır süren baskıyı geride bırakma ihtimalini öne çıkarıyor. Şu anda SOL 92,90 dolar seviyesinde işlem görüyor; son 24 saatte yüzde 0,72’lik bir düşüş söz konusu olsa da piyasada daha çok büyük resim konuşuluyor. CryptoAppsy verilerine göre, son fiyat hareketlerinin ardında önemli teknik sinyaller ve kurumsal ilgi var.

İçindekiler
1 Bir Yıl Süren Düşüş Sona Erdi mi?
2 Kurumsal İlgi ve Cüzdan Hareketleri Güçleniyor
3 Teknik Seviyeler ve Kritik Bölgeler

Bir Yıl Süren Düşüş Sona Erdi mi?

Solana, geçen yıldan bu yana devam eden ve fiyatı yaklaşık yüzde 75 oranında aşağı çeken düşen kanalı yukarı kesmeyi başardı. Team LAMBO analizine göre, bu kanal geçen yıl 250 dolar seviyelerinde başlamış, son yükseliş ile birlikte ise ilk kez yukarı doğru kırılmış durumda. Ancak bu hareketin kalıcı sayılabilmesi için haftalık grafikte net bir kapanış gerekli görülüyor.

Grafikler, Solana’nın şu anda bu tarihi kanalın üzerine çıktığına işaret ediyor. Bundan sonra izlemesi gereken yol, eski direnç bandı olan 120 ila 150 dolar aralığı. Eğer fiyat bu bölgede tutunur ve momentumunu korursa, kısa vadede yeni hedef olarak bu alana yönelmesi mümkün.

Kurumsal İlgi ve Cüzdan Hareketleri Güçleniyor

Sadece teknik göstergeler değil, temel veriler de iyimserliğe işaret ediyor. Son bir ayda Solana ETF ürünlerine toplam 56,6 milyon dolar net giriş yaşandı; bunların 6,7 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca son 24 saate ait. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Son haftalarda kurumsal ürünlere yönelen net para girişi, SOL fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırırken, piyasada iyimser beklentileri de güçlendirdi.

Bunun yanı sıra, uzun süredir hareketsiz olan büyük bir cüzdanın tek seansta 6,23 milyon dolarlık SOL aldığı görüldü. Arkham tarafından sağlanan verilere göre, Binance ve Wintermute’a bağlı bazı cüzdanlardan Fireblocks platformuna kayda değer miktarda transferler gerçekleştirildi. Bu tür hareketler, piyasadaki pozisyonlanmanın değişmeye başladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Teknik Seviyeler ve Kritik Bölgeler

Solana, ekim 2025’ten bu yana ilk defa 100 günlük hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkarak yatırımcılar için güven tazeledi. Teknik analistler, kısa vadede 100-105 dolar aralığının yeni direnç bölgesi olarak öne çıktığına dikkat çekiyor. Özellikle bu bölgeden güçlü bir geçiş olması halinde, 115 dolara kadar yeni bir yükseliş hareketi bekleniyor.

Şu anki teknik yapı, Solana fiyatının önemli bir karar aşamasına girdiğini gösteriyor. Trader Symba’nın analizine göre, mevcut bölgede gerçekleşecek bir kırılım 115 dolara kadar alan açabilir. Ancak aksine, fiyat tekrar desteğin altına çekilirse 70 dolara kadar bir geri çekilme gündeme gelebilir.

Burada izlenmesi gereken temel destek ve direnç noktaları şöyle:

  • Hızlı destek: 90 dolar civarı
  • Güçlü destek bölgesi: 86-88 dolar
  • Psikolojik direnç: 100 dolar
  • Bir üst bant: 100-105 dolar
  • Uzun vadeli hedef: 115 dolar
  • Kötümser senaryo: 70 dolara geri çekilme riski

Fiyat hareketi bu seviyeler arasında dalgalanırken, piyasada şu anda yükseliş yönlü beklendiyle birlikte, kritik olan yeni kırılımın kalıcı olup olmayacağı. Eğer 100 dolar eşiği net şekilde aşılırsa, piyasadaki olumlu hava daha da güçlenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
