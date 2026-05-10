Cardano (ADA)

Cardano fiyatı 0,30 dolar direncine yaklaşırken yatırımcılar kırılma bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Cardano fiyatı kısa vadede 0,30 dolar direncine yaklaştı.
  • Son 24 saatte yüzde 1,56 değer kaybeden $ADA teknik olarak karar aşamasında.
  • Kanal kırılımı ve Grayscale yatırımları yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.
  • 🔎 Kritik seviye: 0,25 dolar altında kapanış gelirse düşüş devam edebilir.
Cardano (ADA), son günlerde 0,27 dolar seviyelerinde dalgalanırken teknik analiz ve kurumsal ilgi odak noktası haline geldi. Kripto para piyasasında öne çıkan ADA, özellikle son 24 saatte yüzde 1,56 düşüş yaşadı ve kritik 0,30 dolar direncini test eden bir yapıda işlem görüyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Cardano grafikleri, fiyat hareketlerinin uzun zamandır düşen bir kanal içinde ilerlediğini gösteriyor. ADA, bu yapının üst sınırına yaklaşarak yukarı yönlü kırılma ihtimalini artırdı. Ancak şimdiye kadar benzer denemelerde retle karşılaşan ADA, henüz yeni bir ralli için net bir ivme yakalayabilmiş değil.

Uzmanlar, önce 0,28 dolar, ardından 0,30 dolar seviyesinin hacimli geçilmesini önemli buluyor. Eğer fiyat 0,30 doların üzerine çıkarsa, daha güçlü bir yükseliş hareketi tetiklenebilir. CryptoAppsy verilerine göre, ADA şu anda 0,27 dolar civarında işlem görüyor ve piyasa, kırılmanın ne zaman gerçekleşeceğine odaklanmış durumda.

Analistler, “ADA’nın 0,30 doları aşması durumunda piyasanın daha yapıcı bir trende dönebileceğini” belirtiyor ve mevcut seviyelerde karar aşaması yaşandığını vurguluyor.

Kanal direncinin üzerinde kalıcı bir hareket başlamadan, ADA için mevcut durumda daha çok bir toparlanma sürecinden söz edilebiliyor. Ralli ihtimalinin güçlenmesi için ise yatırımcıların 0,28 ve 0,30 dolar seviyelerinde net bir kırılma görmesi gerekecek.

Endekslerde dip sinyali ve kurumsal ilgi

ADA’nın piyasa değeri içindeki payı ise çok yıllık en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Dominans oranı yüzde 0,37’ye kadar gerilemiş durumda. Haftalık RSI’ın (göreceli güç endeksi) ise aşırı satım bölgesinde yatay hareket etmesi, satış baskısında zayıflama başladığına işaret ediyor.

Eğer RSI, 35–40 bandının üzerine tırmanırsa, ADA için göreceli güçte ilk toparlanma işareti ortaya çıkabilir. Fiyat tarafında ise 0,28–0,30 dolar bandının üzerinde kalıcı hareketler gelirse, bu toparlanma çok daha güçlü bir zemine oturacak.

Öte yandan, akıllı kontratlara odaklanan Grayscale Smart Contract Fund, portföyündeki ADA oranını yüzde 17,96’dan yüzde 18,33’e çıkardı. Ethereum’un ağırlığı ise aynı dönemde düşürüldü. Grayscale’in portföy stratejisi, Cardano için kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Destek bölgeleri ve yukarı yönlü hedefler

Teknik analizde 0,25 dolar, Cardano’nun kritik destek hattı olarak öne çıkıyor. Geçmişte fiyatın bu seviyeden defalarca yukarı sıçradığı görülmüştü. Eğer ADA bu bölgenin üzerinde kalmaya devam ederse, toparlanma ihtimali korunacak. Ancak altında haftalık kapanışlar gelirse, piyasa yeniden durağan bir yapıya dönebilir.

Yukarı yönlü ilk büyük direnç, 0,30 doların kalıcı biçimde aşılmasıyla birlikte 0,45 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Orta ve uzun vadede ise 0,60 ve 0,70 dolar bantları, olası bir büyük trend dönüşünde takip edilen yeni hedefler olabilir. Şu anda ADA, uzun vadeli dip seviyelerine yakın işlem görürken, alıcıların inisiyatif alıp alamayacağı merakla takip ediliyor.

Bir piyasa izleyicisi, “Cardano’nun 0,25 doları koruması yükseliş yapısının devamı için yaşamsal, ancak 0,30 doların üzerinde kalıcı hareket görmeden kuvvetli bir kırılmadan söz edilemez” değerlendirmesini paylaşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

