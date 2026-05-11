Cardano ağındaki Van Rossem hard fork’u için katılımcılara v11.0.1’e geçiş uyarısı yapıldı

Cardano ekosistemine yönelik faaliyet gösteren Intersect, sosyal medyada yaptığı duyuruda Van Rossem kod adlı hard fork çalışmasının son durumunu paylaştı. Intersect, ağda güncelleme sürecinin hem düğüm geliştirme, hem altyapı hem de genel ekosistem koordinasyonunda kararlı biçimde sürdüğünü açıkladı.

Güncelleme Detayları ve Node v11.0.1 Yayını

Van Rossem güncellemesinin odak noktasında Cardano’nun ana ağı için hazırlanan Node 11 sürümü bulunuyor. Mayıs ayı başında öncelikle test ortamında devreye alınan bu sürüm, 8 Mayıs’ta erken aşamada test edildi ve kısa süre önce de tüm ana ağ kullanıcılarına sunulan v11.0.1’e güncellendi. Intersect, yeni sürümün ağda hard fork için tam donanımlı ve kullanıma hazır olduğunu vurguladı.

Buna bağlı olarak Cardano ekosistemindeki paydaşların, mevcut node yazılımlarını acilen v11.0.1 sürümüne güncellemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Bu zorunluluğun nedeni olarak; eski v10.7.1 versiyonunun, Protokol 11.0’a geçişten sonra ağda çalışmaya devam edemeyecek olması gösterildi. Paylaşılan teknik bilgilere göre, iki sürüm arasındaki değişikliğin küçük çaplı olduğu ve entegrasyon süreçlerini olumsuz etkilemesinin beklenmediği belirtiliyor.

Plutus ve Protokol Parametre Güncellemeleri

Intersect’in raporunda ayrıca, Cardano’nun akıllı sözleşme platformu Plutus ile ilgili bir maliyet modeli güncellemesinin PreProd aşamasına taşındığı ifade edildi. Söz konusu protokol güncellemesinin 16 Mayıs’ta onaylanması, ardından 21 Mayıs’ta ise hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ADA Fiyat Analizi ve Teknik Görünüm

Son verilere göre ADA fiyatı, son 24 saatte yüzde 2,18 gerilerken 0,278 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda bakıldığında ise ADA yüzde 11,88 değer kazanmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre ADA, 0,22 dolar ile 0,31 dolar aralığında yatay seyrediyor ve bu durum arz-talep dengesinin korunduğuna işaret ediyor.

0,25 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olmaya devam ediyor. Teknik indikatörlerden RSI’nin pozitif bölgede seyretmesi, yükseliş yönünde bir avantaj oluştuğunu gösteriyor. Eğer fiyat mevcut seviyelerin ve günlük 50 hareketli ortalamanın (0,252 dolar) üzerinde kalırsa, alıcılar ADA fiyatını 0,30 ve ardından 0,31 dolara doğru taşımak isteyebilir.

Buna karşılık, 50 günlük hareketli ortalamanın altında yaşanacak bir düşüş, alıcıların momentumu kaybettiğine işaret edebilir ve ADA fiyatı 0,22 dolardaki desteğe gerileyebilir.

Intersect yaptığı duyuruda, “Ecosystem altyapısında, Van Rossem güncellemesi sonrası çalışmaya devam edebilmek için katılımcıların node sürümünü v11.0.1’e geçirmesi gerekiyor; v10.7.1 sürümüyle protokol sınırı aşılamayacak.” ifadelerine yer verdi.