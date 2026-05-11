Ripple Prime, Neuberger Berman yatırımıyla 200 milyon dolarlık fon sağladı

Ripple‘ın başlıca komisyonculuk birimi, küresel yatırım yönetim şirketi Neuberger Berman ile 200 milyon dolarlık bir finansman anlaşmasını tamamladığını duyurdu. Bu yatırım, şirketin hem geleneksel hem de dijital varlık piyasalarında yatırımcıların işlem yapabilmesi için sunduğu kaldıraç oranının artırılmasını hedefliyor.

Yeni Yatırımın Amacı ve Ripple Prime’ın Gelişimi

Ripple’ın açıklamasına göre şirket, aldığı bu finansmanı çok varlıklı kurumsal komisyonculuk platformu Ripple Prime’ın büyümesi için kullanacak. Şirket yetkilileri, kurumlara özel hizmetlere ve kaldıraçlı finansman çözümlerine olan talebin giderek arttığına dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre Ripple, 2025 yılında Hidden Road’u satın alıp Ripple Prime olarak yeniden markaladıktan sonra bu platformun gelirini yıldan yıla üç kat artırdı.

Prime komisyonculuk alanında Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alan Ripple, kripto sektöründe yapılan en büyük anlaşmalardan birini gerçekleştirmişti. Şirket daha sonra hazine yönetim yazılımı sağlayıcısı GTreasury’yi de 1 milyar dolara alarak bu alandaki kapasitesini genişletmişti. Neuberger Berman ise yaklaşık 570 milyar dolarlık varlık yönetimiyle küreselde öne çıkan bir yatırım kurumu olarak biliniyor.

Kurum Yöneticilerinden Görüşler

Konuya ilişkin konuşan Ripple Prime Başkanı Noel Kimmel, “Bugünün hareketli piyasalarında finansmana kolay erişim ve bilanço gücü kurumsal aktörler için büyük önem taşıyor. Bu finansman anlaşmasıyla birlikte müşterilerimizin yanında büyümeye ve daha yüksek kaldıraç imkanı, hızlı işlem ve daha verimli sermaye yönetimi sunmaya devam edeceğiz,” ifadelerine yer verdi.

Kimmel ayrıca, Neuberger Specialty Finance’in varlığa dayalı finansman konusunda önemli deneyime sahip olduğunu ve Ripple Prime’ın sunduğu hizmetler ile iş modelini iyi anladığını dile getirdi.

Neuberger Specialty Finance Başkanı Peter Sterling ise Ripple Prime’ın, finansal teknolojiye özgü yenilikçi altyapısıyla banka standartlarında uyum ve operasyonel titizliği bir araya getiren bir platform kurduğunu belirtti.

Kurumsal Yatırımcıların Kripto Alanındaki Etkinliği Artıyor

Son dönemde kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinde ciddi bir artış gözleniyor. Bu ilgide, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin daha kripto dostu düzenlemelere yönelik adımlarının önemli rol oynadığı aktarılıyor. Ripple’ın büyümesiyle beraber, klasik finans kurumlarının kripto varlıklara yönelik hizmetleri de hız kazandı.

Bu yılın başlarında State Street Corp. dijital varlık platformu kurduğunu açıklarken, Standard Chartered da kripto ticareti için komisyonculuk hizmeti sunmayı planladığını duyurdu.

Bunlara ek olarak Ripple, Fortress Investment Group ve Citadel Securities’in desteğiyle 500 milyon dolarlık ek yatırım topladı. Bu girişim, şirketin piyasa değerini 40 milyar dolara taşırken, Ripple’ın saklama, sabit kripto para (stablecoin) ve komisyonculuk hizmetlerine dair hamlelerini güçlendirdi.