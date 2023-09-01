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  •   Bu Senaryoya Dikkat: Ripple (XRP) Coin Yüzde 85 Yükselebilir! 1 Eylül Ripple Davası Son Durum!

Bu Senaryoya Dikkat: Ripple (XRP) Coin Yüzde 85 Yükselebilir! 1 Eylül Ripple Davası Son Durum!

Özet

  • XRP Coin fiyatı 0,55 dolar altı kapanışlarla 0,3 doları hedefliyor.
  • Günlük grafikte hedef 0,39 dolarda.
  • Ancak XRP Coin 0,55 dolar üstü kapanışlarda yeniden 0,93 dolara çıkabilir. Temyizin onaylanıp onaylanmaması bu hareketi tetikleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:40
1 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Ripple son derece önemli bir proje ve SEC ile giriştiği mücadele onu herkesin ilgi odağı haline getiriyor. Yıllardır en büyük kripto paralar arasında yer alan popüler altcoin SEC ile mücadelesinin artık uzatmalarını oynuyor. Peki fiyata dair son tahminler neler?

Ripple Davası 1 Eylül

Kripto para birimi XRP Coin 13 Temmuz tarihinde mahkeme desteğini resmen aldı. İkincil piyasa satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmeyeceği detayı tüm yatırım sözleşmesi sınıfındaki altcoinleri ilgilendiriyordu. Ancak SEC bu konuda temyiz niyetini belli etti ve gerekli adımları geçtiğimiz ay attı. Biz tüm bu detayları her adımda son dakika olarak duyurduk. Şimdiyse 1 Eylül tarihine geldik.

Taraftalar muhalefet belgelerini sunduktan sonra 1 Eylül (bugün) itibariyle Mahkemenin İkinci Dairesi kararının verecek. Eğer temyiz duruşmaları için onay verilirse bu XRP Coin fiyatında ciddi negatif sonuçlar doğuracaktır. Ancak diğer taraftan ikinci daire temyize gerek yok derse bu ay XRP Coin fiyatı yeniden 0,93 dolara ulaşabilir.

Fakat bu volatilite oluşturacak kararın hangi gün çıkacağı kesin değil. Bugün itibariyle ay sonuna kadar karar çıkabilir. Karar çıktığında temyiz kabul edilse de edilmese de bunu son dakika olarak hızlı biçimde duyuracağız.

XRP Coin Fiyat Tahmini

XRP fiyatı, yılın en yüksek seviyesinden bu yana önemli ölçüde azaldı. Fiyat 0,55 dolarlık yatay alanın altında kapanma riski taşıyor. XRP için haftalık zaman dilimindeki teknik analiz çoğunlukla düşüş görünümü veriyor. Bunun birkaç sebebi var. İlk olarak, XRP fiyatı yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaşır ulaşmaz 0,382 Fib geri çekilme seviyesi tarafından 0,93 dolardan reddedildi. Bu satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen çok uzun bir üst fitil oluşturdu.

İkinci olarak fiyat şu anda uzun vadeli 0,55 dolar yatay destek alanının altına düşüyor. Bu alan 2021’in başından bu yana aralıklı olarak hem direnç hem de destek görevi gördü. Bu nedenle, aşağıda bir haftalık kapanış trendin düşüş yönünde olduğunu teyit edecektir. Bu durumda 0,3 dolara düşüş gelebilir.

Günlük zaman dilimi okumaları haftalık zaman dilimindeki düşüş eğilimlerini desteklemektedir. XRP fiyatı bu zaman diliminde 0,54 dolar ile ana destek alanının oldukça altına düşmüştür. Aşağı yönlü hareket devam ederse günlük grafikteki hedef 0,39 dolarda bulunuyor.

Bu düşüş eğilimli XRP fiyat tahminine rağmen popüler altcoin eğer 0,55 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa 0,93 dolar direncine %85 yükseliş başlatabilir. Bunu tetikleyebilecek şeyin ne olduğundan ilk bölümde detaylıca bahsetmiştik.

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