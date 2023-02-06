Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sonunda Netleşiyor! Hangi Altcoinler Menkul Kıymet?

Sonunda Netleşiyor! Hangi Altcoinler Menkul Kıymet?

Beklenen oluyor ve ilk adım atıldı. Bundan sonraki süreçte birçok altcoin için kötü günler başlayabilir.
17:00
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıların en fazla endişelendiği konulardan biri de yatırım yaptıkları projelere açılacak davalardır. Bu konuda en net örnek XRP ve kayıtsız menkul kıymet davası nedeniyle yıllardır XRP Coin ATH seviyesine yaklaşamadı. Üstelik Coinbase gibi regüle borsalarda da bu yüzden işlem göremiyor. Peki hangi altcoinler menkul kıymet?

Hangi Altcoinler Menkul Kıymet?

Güney Kore‘nin düzenleyici kurumu, bu konuya netlik kazandırmak için harekete geçti. Son piyasa yükselişinde Asya ülkesinden gelen alımların etkisi büyük olduğu için Güney Kore’nin attığı adımlar yakından izlenmeli. Finansal Hizmetler Komisyonu bugün yaptığı açıklamada Güney Kore’nin Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan menkul kıymetlerle eşleşen özelliklere sahip tokenlerin bu şekilde regüle edileceğini söyledi. Forkast’ın haberine göre, menkul kıymet tanımına uyması muhtemel kripto paraların pay, temettü hakkı veya şirket kârından pay gibi özellikleri dikkate alınacak.

Örneğin DAO’lar bu noktada menkul kıymet olarak sınıflandırılabilir gibi görünüyor. Bunun dışında ağın faaliyetlerinden kazanç elde eden yatırımcılar ilgi tokenlerin menkul kıymet olarak sınıflandırıldığını görebilir. Bazı kripto projeleri yıllık gelirlerini holderlarına dağıtarak onlara ek gelir sağlıyor ve bu yöntem hisse senedi piyasalarındaki temettü mantığını andırıyor.

Kripto Para Düzenlemesi

Güney Kore’nin önümüzdeki aylarda yeni kripto düzenlemeleri yayınlaması bekleniyor. Terra çöküşünden fazlasıyla etkilenen Güney Kore bu konuda detaylı olarak inceleyebileceği dev bir kadavraya sahip oldu. Terra çöküşünden çıkarılan derslerin bu yasal düzenleme çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Güney Koreli düzenleyici kurum FSC önümüzdeki süreçte kripto borsaları da dahil olmak üzere dijital varlık hizmet sağlayıcılarının, tokenlerin menkul kıymet olup olmadığını değerlendirmekten sorumlu olacak.

Açıklamada, menkul kıymet ihraç etme prosedürlerini takip etmeyen firmaların yasayı ihlal edeceği ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. SEC’in geçtiğimiz yıl son çeyrekte yaptığı açıklamalara da bakarsak bu hareketlilik Güney Kore’ye özgü olmayacak. Menkul kıymet olarak sınıflandırılabilecek kripto paraların önümüzdeki aylarda zorlu bir süreç yaşaması muhtemel. Özellikle toplu davaların başlaması ihtimali yatırımcıları endişelendiriyor. Birçok borsa tokeni, DeFi altcoin ve daha niceleri bugünlerde konuşulan menkul kıymet sınıflandırmalarına girebilecek özelliklere sahip.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Analist O Altcoin İçin Uyardı: Sakın Şimdi Satmayın, Hızla Yükselecek!
Analist O Altcoin İçin Uyardı: Sakın Şimdi Satmayın, Hızla Yükselecek!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Bu 5 Altcoin İçin 11 İşlem Çifti Listeden Kaldırılıyor! Binance Az Önce Duyurdu!
Bu 5 Altcoin İçin 11 İşlem Çifti Listeden Kaldırılıyor! Binance Az Önce Duyurdu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Güncel NFT Haberleri
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023