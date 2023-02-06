Beklenen oluyor ve ilk adım atıldı. Bundan sonraki süreçte birçok altcoin için kötü günler başlayabilir.

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Kripto para yatırımcıların en fazla endişelendiği konulardan biri de yatırım yaptıkları projelere açılacak davalardır. Bu konuda en net örnek XRP ve kayıtsız menkul kıymet davası nedeniyle yıllardır XRP Coin ATH seviyesine yaklaşamadı. Üstelik Coinbase gibi regüle borsalarda da bu yüzden işlem göremiyor. Peki hangi altcoinler menkul kıymet?

Hangi Altcoinler Menkul Kıymet?

Güney Kore‘nin düzenleyici kurumu, bu konuya netlik kazandırmak için harekete geçti. Son piyasa yükselişinde Asya ülkesinden gelen alımların etkisi büyük olduğu için Güney Kore’nin attığı adımlar yakından izlenmeli. Finansal Hizmetler Komisyonu bugün yaptığı açıklamada Güney Kore’nin Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan menkul kıymetlerle eşleşen özelliklere sahip tokenlerin bu şekilde regüle edileceğini söyledi. Forkast’ın haberine göre, menkul kıymet tanımına uyması muhtemel kripto paraların pay, temettü hakkı veya şirket kârından pay gibi özellikleri dikkate alınacak.

Örneğin DAO’lar bu noktada menkul kıymet olarak sınıflandırılabilir gibi görünüyor. Bunun dışında ağın faaliyetlerinden kazanç elde eden yatırımcılar ilgi tokenlerin menkul kıymet olarak sınıflandırıldığını görebilir. Bazı kripto projeleri yıllık gelirlerini holderlarına dağıtarak onlara ek gelir sağlıyor ve bu yöntem hisse senedi piyasalarındaki temettü mantığını andırıyor.

Kripto Para Düzenlemesi

Güney Kore’nin önümüzdeki aylarda yeni kripto düzenlemeleri yayınlaması bekleniyor. Terra çöküşünden fazlasıyla etkilenen Güney Kore bu konuda detaylı olarak inceleyebileceği dev bir kadavraya sahip oldu. Terra çöküşünden çıkarılan derslerin bu yasal düzenleme çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Güney Koreli düzenleyici kurum FSC önümüzdeki süreçte kripto borsaları da dahil olmak üzere dijital varlık hizmet sağlayıcılarının, tokenlerin menkul kıymet olup olmadığını değerlendirmekten sorumlu olacak.

Açıklamada, menkul kıymet ihraç etme prosedürlerini takip etmeyen firmaların yasayı ihlal edeceği ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. SEC’in geçtiğimiz yıl son çeyrekte yaptığı açıklamalara da bakarsak bu hareketlilik Güney Kore’ye özgü olmayacak. Menkul kıymet olarak sınıflandırılabilecek kripto paraların önümüzdeki aylarda zorlu bir süreç yaşaması muhtemel. Özellikle toplu davaların başlaması ihtimali yatırımcıları endişelendiriyor. Birçok borsa tokeni, DeFi altcoin ve daha niceleri bugünlerde konuşulan menkul kıymet sınıflandırmalarına girebilecek özelliklere sahip.