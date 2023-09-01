ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bu haftaki ralliyi bozmasıyla kripto para piyasası değeri bugün düşüşte. SEC, Bitcoin ETF başvurularını erteledi bu da kripto piyasasında %3,7’lik bir değer kaybına neden oldu. Bitcoin %4,5 değer kaybederken, uzun pozisyonların likidasyonları etkili oldu. ABD dolarının güçlenmesi de kripto piyasasını olumsuz etkiliyor. Ancak teknik analiz, Eylül ayında toparlanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

SEC Bitcoin ETF Başvurularını Erteledi

Tüm kripto para birimlerinin toplam değeri son 24 saatte %3,7 düşerek 1 Eylül’de 1,02 trilyon dolara geriledi. Bitcoin, kripto piyasasının neredeyse yarısını oluşturan Bitcoin, son 24 saat içinde %4,5 değer kaybetti. Satışlar, SEC’in BlackRock’ınki de dahil olmak üzere altı spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını Ekim ayına kadar ertelemesinin ardından başladı. Bitcoin ETF başvuru sahiplerinden Bitwise’ın, SEC ertelemesinin ardından başvurusunu geri çekmesiyle kayıplar devam etti.

Kripto piyasası, kurumsal yatırımcıları çekeceği ve bunun karşılığında kripto sektörüne daha fazla sermaye getireceği izlenimi altında SEC’in ABD’de bir Bitcoin ETF’sini onaylamasını hevesle bekliyordu. 29 Ağustos’ta bir federal mahkemenin SEC’i kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments’ın bir Bitcoin ETF’si başlatma başvurusunu yeniden değerlendirmeye yönlendirmesinin ardından kripto piyasası ve BTC fiyatı %5’in üzerinde yükselmişti. Bu kazançlar şimdi silinmiş durumda.

Long Likidasyonları Daha Ağır Basıyor

Bitcoin’in son 24 saatteki kayıpları aynı zaman dilimindeki büyük long likidasyonlarla da örtüşüyor. Özellikle kripto vadeli işlemler piyasası son 24 saat içinde 106,32 milyon dolar değerinde long pozisyon kapattı. Buna karşılık aynı dönemde yalnızca yaklaşık 16 milyon dolarlık short likidasyonu gerçekleşti.

Long likidasyonlar, borsaların trader’ların ödünç aldıkları fonları kaybetmelerini önlemek için trader’lara başlangıç marjını satmalarını içerir. Basitçe ifade etmek gerekirse örneğin ödünç alınan miktarı karşılamak için Bitcoin satarlar ve bu süreçte satış baskısını arttırırlar.

Dolardaki Toparlanma Kriptoyu Baskılıyor

Daha güçlü bir ABD doları, 2023’te birbirleriyle olan tutarlı negatif korelasyonları sayesinde kripto piyasasının düşüşünün de büyük bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle, doların en iyi yabancı para birimlerinin ağırlığı karşısındaki gücünü ölçen ABD dolar endeksi (DXY) 31 Ağustos’tan bu yana %0,75 yükseldi.

Bu arada, kripto piyasası ile günlük korelasyon katsayısı -0,78’e yakın seyrediyor. DXY, Bitcoin’in yaklaşık 31.000 dolarlık yıllık en yüksek seviyesini işaret ettiği Temmuz başından bu yana yükseliş trendinde.

Eylül İçin Kripto Piyasası Görünümü

Teknik açıdan bakıldığında, kripto piyasası uzun süredir devam eden yükselen trend çizgisi desteğinin yakınında seyrediyor ve eylül ayında 1,058 trilyon dolara doğru bir toparlanma bekliyor.

Toparlanma hedefi, piyasanın Mayıs-Haziran 2023 destek hattı ve azalan trend çizgisi direnciyle çakışıyor. Tersine, yükselen trend çizgisi desteğinin altında kararlı bir kırılma, kripto piyasası değerlemesini 950-975 milyar dolarlık alana (yukarıdaki grafikteki kırmızı çubuk) doğru çökertebilir.