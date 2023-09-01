Mayıs 2023’ün başlarında güçlü bir yükseliş başlatan ve oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Pepe coin’deki trend, son aylarda tersine döndü. Son haftalarda değer kayıplarına hız kazandıran ve son 1 ayda %30’den fazla değer kaybeden Pepe coin, 0,0000008 dolar seviyelerine geriledi.

Yükselişleri ile Piyasaya Damgasını Vurmuştu

Pepe coin (PEPE), 2023 yılının Mayıs ayının başlarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Pepe, bu süreçte kaydettiği yükselişlerin ardından piyasa değerinde de önemli bir artış kaydederek piyasa değeri sıralamasında ilk 100 sıraya yerleşti.

Ancak Pepe coin’in kaydettiği değer artışları ile birlikte piyasanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldığı bu zaman dilimi içerisinde pek çok analist, olası bir düşüş konususunda yatırımcıları uyardı. Dogecoin ve Shiba Inu (SHIB) gibi birçok spekülatif kripto para birimi de geçmişte benzer yükselişler kaydetse de sonrasında yüzdelik olarak büyük ölçekli değer kayıplarına tanık oldu. Nitekim son haftalarda güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Pepe coin (PEPE), son dönemlerde oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti.

Son 1 Ayda Yüzde 30’u Aşan Değer Kaybı

Mayıs 2023’ün başlarında oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Pepe coin’deki trend, son dönemlerde yüzdelik olarak büyük ölçekli değer kayıplarının kaydedilmesi ile birlikte tersine döndü. Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %30’dan fazla değer kaybeden Pepe coin (PEPE), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de %10’un üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve piyasanın güne düşüş ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde de değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in gün içerisinde 25.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC‘deki değer kaybının da etkisiyle sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle Pepe coin de çoğu kripto para birimi gibi güne düşüş ile başladı. Son 1 ayda %20’dan fazla ve son 1 haftada ise %10’dan fazla değer kaybeden Pepe coin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %4’lük bir değer kaybı kaydederek 0,0000008 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.