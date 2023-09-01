Binance borsası tarafından listelendiği ilk günden bugüne değin fiyatta ciddi kayıplar yaşanabileceğini söylüyorduk. Kripto para yatırımcıları OpenAI CEO’sunun kurucu olması nedeniyle WLD Token projesine yoğun ilgi gösterdi. Ancak düzenleyici riskler uzun vadede talebin zayıflayacağının açık göstergesiydi ve öyle de oldu.

Worldcoin (WLD) Yorum

Worldcoin (WLD) fiyatı 1,20 doların altına gerileyerek yatırımcılarının yüzde 90’ını zarara soktu. On-chain analiz, bu keskin düşüşün ardındaki kritik faktörleri ve yakın bir fiyat toparlanma şansını araştırıyor. Worldcoin’in (WLD) fiyatı, Ağustos ayının başında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,50 dolardan yüzde 66 geriledi. Elbette bu rakam lansman günü fiyatı dikkate alınmadığı taktirde ATH olarak görülebilir. Lansman günleri görülen ATH fiyatları genelde gerçekçi değildir ve çoğu yatırımcı kağıt üstündeki zirveden satış yapma şansına kavuşamaz.

Küresel ölçekte medyanın ilgisini çeken proje birçok açıdan sorunludur. Biyometrik verilerin toplanması, ekip bu verileri yok ettiğini iddia etse de devletlerin hoşuna gitmez. Aslında kimsenin hoşuna gitmemesi gerekiyor çünkü tekil ID oluşturduktan sonra ekip bu verileri silmiyor da olabilir. Kripto, güveni ortadan kaldırmak için gelmişken neden Worldcoin’e güvenilsin ki?

Birçok ülke beklendiği üzere projeyle ilgili soruşturma başlattı. Bu da ekibin sadece Afrika, Orta Doğu gibi bölgelerde zor da olsa hayatta kalabileceği, retina tarayabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak uzun vadede bu projenin tokeni olan WLD Coin de ciddi potansiyel taşımıyor.

WLD Coin Yorum

Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik, düzenleyici baskının getirdiği satışlar ve diğer tüm olumsuzlukları bir kenara koyarsak balinalar halen WLD Coin’den vazgeçmiş değil. Aşağıdaki Santiment grafiği, 1 milyon ila 100 milyon WLD tutan kripto balinalarının geçtiğimiz hafta bakiyelerine 5 milyon token eklediğini gösteriyor.

WLD şu anda 1,20 dolar civarında işlem görürken, yeni edinilen tokenlar 6 milyon doların biraz üzerinde bir değere sahip. Bu da balinaların henüz projeyi terk etmek istemediğini gösteriyor. Güncel durum eğer genel talep artışı tetiklenemezse fiyatın 1 doların ardından 0,66 dolara gerileyebileceğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.