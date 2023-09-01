Kripto para ve hisse senedi alım satım platformu Robinhood, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in elinde bulunan 55 milyondan fazla hisseyi satın aldığını duyurdu. Duyurunun ardından Robinhood hisselerinin fiyatı, satın alma işlemi sonrası yaklaşık %4 artarak 10,85 dolardan 11,34 dolara yükseldi ve firma, büyük bir Ethereum cüzdanının sahibi olduğu ortaya çıktı.

606 Milyon Dolarlık Anlaşma

31 Ağustos’ta yayınlanan bir blog yazısına göre Robinhood, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvurunun ardından 55.273.469 adet hisseyi yaklaşık 606 milyon dolar karşılığında satın almayı tamamladı. Bankman-Fried ve FTX kurucu ortağı Gary Wang’ın Emergent Fidelity Technologies aracılığıyla sahip olduğu hisselere Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konulmuştu.

Robinhood’un yönetim kurulu, şirketin 2022 yılı 4. çeyrek raporunda anlaşmanın onaylandığını duyurdu ve 30 Ağustos tarihli bir SEC dosyasında ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nin satın alma işlemini “her türlü talep, menfaat, haciz ve yükümlülükten muaf” olarak onayladığı belirtildi. Robinhood geri alım anlaşmasını ABD Marshal Service ile yaptı. Robinhood finans müdürü Jason Warnick yaptığı açıklama şu sözlere yer verdi:

“Bu hisselerin alımını tamamladığımız için mutluyuz ve müşterilerimiz ve hissedarlarımız adına büyüme planlarımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Haber İle Hisse Fiyatlarında Artış Yaşandı

Bankman-Fried’in holding şirketi Emergent Fidelity Technologies, Şubat ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket, FTX’in çöküşünün ardından iflas başvurusunda bulunan kripto borç verme firması BlockFi’nin teminat olarak rehin verdiği 55 milyon Robinhood hissesi nedeniyle zaten hedefindeydi.

FTX’in kendi iflas işlemlerinin ortasında SBF, BlockFi ve FTX alacaklısı Yonathan Ben Shimon, yaklaşık 600 milyon dolarlık Robinhood hissesinin mülkiyeti konusunda yasal savaş veriyordu. Bankman-Fried’in hukuk ekibi eski FTX CEO’sunun cezai savunmasını ödemek için varlıklar üzerinde hak iddia ettiğini savundu. Yargıcın 11 Ağustos’ta kefaletini iptal etmesinin ardından halen tutuklu bulunan Bankman-Fried’in 3 Ekim’de başlayacak ilk duruşması için mahkemeye çıkması bekleniyor.

Nasdaq’taki Robinhood hisselerinin fiyatı satın alma işleminin ardından yaklaşık %4 artarak yazının yayınlandığı sırasında 10,85 dolardan 11,34 dolara yükseldi. Kripto analiz platformları kısa süre önce firmanın 2,5 milyar dolardan fazla değere sahip beşinci en büyük Ethereum cüzdanının sahibi olduğunu ortaya çıkarmıştı.