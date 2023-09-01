Blockchain güvenlik firması CertiK tarafından paylaşılan bir rapora göre kripto alanını hedef alan kötü niyetli aktörler yalnızca Ağustos ayında 45 milyon dolardan fazla kripto varlık ve yılbaşından bugüne ise toplam 997 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirdiler. Ağustos ayındaki kayıplar, Temmuz 2023’te Web3 veri analiz platformu De.Fi tarafından kaydedilen 486 milyon dolarlık kayba kıyasla daha düşük olsa da, Multichain istismarı bu kayıplara önemli katkıda bulundu ve Multichain, 14 Temmuz’da faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kayıplar Önemli Ölçüde Azaldı

Raporda CertiK, çıkış yöntemi olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemi ile Ağustos 2023’te mağdurlardan yaklaşık 26 milyon dolar, flaş kredi saldırılarından 6,4 milyon dolar ve istismarlar yöntemlerinden 13,5 milyon dolar ele geçirildiğini vurguladı. Siber güvenlik firması toplam kayıpların 45 milyon doların üzerinde olduğunu doğruladı.

CertiK kaybedilen miktara katkıda bulunan önemli olaylardan bazılarının 2,2 milyon dolar kayba yol açan Zunami Protokolü saldırısı; 7,3 milyon dolar değerinde Exactly Protokolü istismarı ve 13,2 milyon dolar kayba yol açan PEPE token rug-pull olayı olduğunu belirtti.

CertiK’e göre, 2023 yılında şu ana kadar istismarlar, hack’ler ve dolandırıcılıklar nedeniyle 997 milyon dolardan fazla para kaybedildi. Bu rakam flash kredi saldırıları nedeniyle kaybedilen yaklaşık 261 milyon doları, rug-pull dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen 137 milyon doları ve istismarlar nedeniyle kaybedilen 596 milyon doları kapsıyor.

Multichain Kaybı Dikkat Çekiyor

Ağustos ayındaki kayıplar yüksek olsa da bu miktar bir önceki ayda meydana gelen kayıplara kıyasla önemli ölçüde daha düşük. Temmuz 2023’te Web3 veri analiz platformu De.Fi tarafından yaklaşık 486 milyon dolarlık toplam kayıp kayda geçirildi ve Multichain istismarı tek başına kaybedilen toplam miktara yaklaşık 231 milyon dolar katkıda bulundu.

Çeşitli faktörlerin rol oynadığı Multichain 14 Temmuz’da faaliyetlerini durdurduğunu resmen açıkladı. Ekip protokolün kapatılmasının nedenleri olarak operasyonlar için finansman eksikliğini ve alternatif bilgi kaynaklarının eksikliğini gösterdi. Ekibe göre Çinli yetkililer tarafından gözaltına alındığı için CEO ile iletişime geçilemiyor.