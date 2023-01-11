2022 yılı kripto paralar için pek de parlak geçmedi. Buna rağmen yatırımcıların projelerden vazgeçmediği ve fırsatlar kolladığı ortaya çıktı.

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Son dönemde piyasalarda yaşanan çalkantıların web3 dünyasına adanmış 1 milyar dolarlık yeni bir fonun duyurulmasıyla birlikte kripto para girişim sermayedarlarını caydırmadığı ortaya çıktı.

Blok zinciri platformu Venom ve alternatif varlık yöneticisi Iceberg Capital arasında ortak bir girişim olan mega Venom Ventures Fund (VVF), blok zinciri, DeFi ve web3’ün benimsenmesini hızlandırmaya odaklanarak eski BlackRock CIO’su Peter Knez ve üretken yatırımcı Mustafa Kheriba’nın uzmanlığından yararlanacak.

Gerçek Dünya Sorunlarını Çözmek için 1 Milyar Dolar

Fonun oluşturulmasından geliştirici dostu Venom blok zinciri sorumlu olsa da, toplanan fon bir dizi farklı blok zinciri ağı üzerine inşa edilen projelere tahsis edilecek, tohum öncesinden Seri A turlarına kadar projeleri ve ekipleri finanse edecek. VVF’nin ilk yatırımı, Nümi Metaverse’in Aralık ayında yaklaşık 150 yatırımcıdan 20 milyon doların üzerinde fon topladığı son finansman turu sırasında yapıldı.

Venom Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Peter Knez şunu söyledi:

Abu Dabi’deki yeni Girişim Sermayesi fonumuzun lansmanının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Deneyimli yatırım uzmanları ve kripto sektöründen yetenekli insanlardan oluşan bir ekiple çalışmaktan heyecan duyuyorum ve kitlesel olarak benimsenmeye hazır en yenilikçi web3 start-up’larına stratejik yatırımlar tahsis etmeye hazırız. Misyonumuz kripto varlık yönetimini dönüştürmek ve sektör üzerinde kalıcı bir etki yaratmak.

Sermaye, dijital ödemeler, varlık yönetimi, merkezi olmayan finans, bankacılık hizmetleri ve GameFi ile ilgili olanlar gibi gelecek vaat eden protokollere ve Web3 dApp’lerine yatırım için ayrılacak. Destek alma olasılığı en yüksek olan girişimciler ve startup’lar, gerçek dünyadaki sorunları çözmeye çalışanlardan oluşacak. İstekli adaylar Venom Ventures Fund web sitesi aracılığıyla fon başvurusunda bulunmaya teşvik edilecek.

Hem Venom Vakfı hem de Iceberg Capital Orta Doğu’da yerleşik bir yapıda ve dünyanın ilk düzenlenmiş karbon ticaret borsasına aynı zamanda da takas merkezine ev sahipliği yapan küresel bir iş merkezi olan Abu Dabi Küresel Pazarı (ADGM) tarafından düzenlenmekte. Düzenlemelere uygun bir blok zinciri olan Venom, işletmelere diğer bölgelerde yaygın olan bürokrasi ve FUD’dan uzak, tamamen uyumlu bir ortamda inşa etme, yenilik yapma ve ölçeklendirme fırsatı sunuyor.

Fon Kimleri Kapsıyor?

Venom Ventures Fonu, en yeni projeleri desteklemenin yanı sıra, alıcılara pazarlama, borsa listeleme ve düzenleme konularında yardımcı olmak için Iceberg Capital’in kapsamlı ağından ve sektör uzmanlığından yararlanacak.

Duyuru, 2022’de web3 finansmanının ölçeğini öğrenmemizden bir hafta sonra geldi. Geçen yıl sektörde faaliyet gösteren girişimler toplam 7,1 milyar dolar fon toplarken, oyun, metaverse, NFT ve altyapı projeleri aslan payını aldı. 2022’nin büyük bir bölümünde düşüş gösteren piyasa koşullarına rağmen, web3 projesi bir önceki yıla göre 4,5 milyar dolarlık bir artışla 2021’dekinden daha fazla sermaye topladı.

Venom’un mevcut blok zinciri ekosistemi, dinamik parçalama yapabilen ölçeklenebilir bir ağ, gözetim dışı bir cüzdan (VenomWallet), zincirler arası bir köprü (VenomBridge) ve yerel bir DEX (Web3.World) içermekte. 1 milyar dolarlık fon şimdi onu web3 dünyasında gerçek bir güç merkezi olarak konumlandırıyor ve yeni nesil dijital teknolojiler için zemin hazırlamaya kararlı olabilir.