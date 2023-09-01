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  •   Ethereum NFT İşlem Hacmi, Ağustos Ayında Son 2 Yılın En Düşük Seviyelerine Geriledi!

Ethereum NFT İşlem Hacmi, Ağustos Ayında Son 2 Yılın En Düşük Seviyelerine Geriledi!

Özet

  • NFT ekosistemi, kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son aylarda önemli bir darbe aldı.
  • Ethereum tabanlı NFT'lerin aylık işlem hacimleri, Ağustos'ta son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi.
  • Ayrıca OpenSea'nın aktif kullanıcı sayısı da Ağustos ayında ortalama %12'lik bir düşüş kaydetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
19:35
1 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

The Block’un verilerine göre Ethereum tabanlı NFT‘lerin aylık işlem hacmi, Ağustos ayında son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Ayrıca işlem hacimleri bakımından en büyük NFT pazaryerlerinden biri olan OpenSea’nın aktif kullanıcı sayısı ise Ağustos ayında %12 düşüşle 126.000’e gerileyerek Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Birçok NFT koleksiyonu da son aylarda yüksek oranlarda değer kaybetti.

NFT’lerin İşlem Hacimleri Düşüşte

NFT ekosistemi, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin de etkisiyle son dönemlerde önemli bir darbe aldı. Çoğu NFT koleksiyonu, son aylarda yüzdelik olarak büyük ölçekli değer kayıpları kaydetti. Ayrıca NFT ekosisteminde işlem hacimlerinde de önemli düşüşler gerçekleşti.

The Block’un güncel verilerine göre Ethereum tabanlı NFT’lerin aylık işlem hacmi, Ağustos ayında son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Ethereum tabanlı NFT’lerin toplam işlem hacmi, Ağustos ayında 407,38 milyon dolar oldu. Bu sayı, Temmuz ayında kaydedilen 599,24 milyon dolardı.

Ayrıca Ethereum tabanlı işlem hacimlerindeki düşüşün yanı sıra Solana tabanlı NFT’ler de büyük bir darbe aldı. Solana tabanlı NFT’lerin günlük işlem hacimleri, Eylül 2021’den bu yana ilk kez 1 milyon doların altına düştü.

OpenSea’nin Aktif Kullanıcı Sayısında Çift Haneli Düşüş

Ayrıca NFT‘lerin işlem hacimleri ve NFT koleksiyonlarındaki değer kayıplarının yanı sıra NFT pazaryerleri de son dönemlerde önemli ölçüde kan kaybetti. İşlem hacimleri bakımından en büyük NFT platformlarından biri olan OpenSea‘nın aktif kullanıcı sayısı, Ağustos ayında %12 düşüşle 126.000’e gerileyerek Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

İşlem hacimleri bakımından en büyük NFT pazaryerleri arasında üst sıralarda ye alan Blur, OpenSea ve LooksRare de şlem hacimlerinde sırasıyla %38, %18 ve %8’lik düşüşler kaydetti. Piyasada önce çıkan çoğu NFT koleksiyonu da son aylarda yüzdelik olarak büyük ölçekli değer kayıpları kaydetti.

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