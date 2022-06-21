Solana Blockchain'i üzerinde çalışan NFT pazar yeri Magic Eden, B Serisi fonlama turunda 130 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 1.6 milyar dolara çıktı.

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Solana Blockchain’i üzerinde çalışan NFT pazar yeri Magic Eden, B Serisi fonlama turunda 130 milyon dolar yatırım aldı ve şirket değerlemesini 1.6 milyar dolar çıkardı.

Şirketin Değeri 3 Ayda 9 Kat Arttı

21 Haziran’da yapılan duyuruya göre, B Serisi fonlama turunu Lightspeed Venture Partners ve önceki yatırımcılar Paradigm ve Sequoia Capital’in de katılımıyla Electric Capital ve Greylock Partners yönetti.

Magic Eden’in B Serisi fonlama turu, Paradigm liderliğindeki 27 milyon dolarlık A Serisi fonlama turunu açıklamasından sadece üç ay sonra geldi. Şirket, o sırada değerini açıklamamıştı ancak Dealroom’un tahminlerine göre değeri 162 milyon dolara kadar çıkmıştı. Bu, Magic Eden’ın değerinin sadece üç ayda yaklaşık dokuz kat arttığı anlamına geliyor.

3’ncü En Büyük NFT Pazar Yeri

Magic Eden’in kurucu ortağı ve CEO’su Jack Lu, The Block’a verdiği bir röportajda, Magic Eden’in Solana’da hızla büyüyen pazar payının yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. The Block’un derlediğine verilere göre, bir yıldan daha kısa bir süre önce, Eylül ayında piyasaya sürülen Magic Eden, şu anda işlem hacmine göre üçüncü en büyük NFT pazar yeri.

Lu, yatırımcıların Magic Eden’ın fonlama turuna katılmak istemelerinin bir başka nedeni olarak da şirketin son aylarda oyun NFT‘lerine olan genişlemesinin olduğunu belirterek, “Bu kategorideki güçlü başlangıcımız göz önüne alındığında, yatırımcılar bu alandaki genişlememiz konusunda çok iyimserdi” dedi.

Magic Eden, oyun keşif portalı Eden Games’in 45 oyun piyasaya sürdüğünü ve bu yılın Mart ayındaki lansmanından bu yana Solana’daki tüm oyun NFT hacminin yüzde 90’ını gördüğünü iddia ediyor.

Magic Eden, elindeki taze sermayeyle, eşten eşe NFT pazar yerini ve içerik oluşturuculara hizmet veren ve kendi NFT koleksiyonlarını başlatmalarına yardımcı olan Launchpad isimli birincil pazarını daha da geliştirmeyi planlıyor. Lu, Magic Eden’in satın alım işleminden topluluk katılımına kadar NFT yolculukları boyunca içerik oluşturuculara ve son kullanıcılara hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

Daha Fazla Blockchain Desteği Yolda

Şu anda yalnızca Solana için destek sunan Magic Eden, daha fazla Blockchain için destek sunmayı planlıyor. Şirketin diğer kurucu ortağı ve COO’su Zhuoxun Yin, verdiği röportajda herhangi bir Blockchain ismi vermedi ancak “beklediğiniz tüm Blockchain’leri düşünüyoruz” dedi. Çok zincirli genişleme stratejisiyle ilgili daha fazla ve spesifik ayrıntıların “önümüzdeki haftalarda” paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Lu, Magic Eden için şu anda yaklaşık 100 kişinin çalıştığını ve şirketin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde yaklaşık 50 kişi daha eklemeyi planladığını söyledi. Şirket, şu anda mühendislik ve ürün yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli görevler için işe alım yapıyor.

Lu’ya göre Magic Eden, ayrıca kendi token’ını piyasaya sürme fikrine “kavramsal olarak açık” ancak henüz bunun için belirli bir planlama bulunmuyor.