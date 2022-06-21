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Solana Teknik Analiz: Yükseliş Devam Edecek Mi?

Piyasa koşullarına rağmen ciddi kazançlar ile yatırımcıların yüzünü güldüren Solana yükseliş trendine devam edecek mi? İşte Detaylar!
17:30
21 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki peş peşe gelen düşüşlerin ardından son 24 saat içerisinde yaşanan küçük çaplı toparlanma ile birlikte birçok yatırımcı bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Yükseliş hareketinden nasibini alan Solana (SOL) yazı kaleme alındığı gün itibari ile son yedi günlük bir süreçte %30 oranına varan kazanç elde etmeyi başardı.

Genel Sıralama

Popüler kripto para birimi Solana’nın gösterdiği bu performans ile sermayesine 3 milyar dolar eklediği öne sürüldü. Ancak Solana (SOL) bu başarısına rağmen bir analiz firmasından alınan verilere göre: Cardano, Ripple , BNB Chain, Ethereum ve lider kripto para birimi olan Bitcoin’inde içinde bulunduğu genel piyasa değerine yapılan ilk on dijital varlık sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Sıralama ölçütleri arasında stablecoinler bulunmadığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte SOL, token başına fiyatına 10 dolar daha ekleyebilecek olursa, kripto para birimi kendisini hem Cardano hem de Ripple’ı geride bırakarak genel sıralamada yerini yedinci sıraya yükselteceği öngörülüyor. Ayrıca dijital para birimi analistler tarafından incelendiğinde rakiplerine göre biraz daha geride kaldığını bu açığı kapatmaya çalışırken yatırımcılarına ciddi oranda kar bırakabileceğini öne sürdü.

Yapılan Yatırımlara Dikkat!

Öte yandan veri analiz firmasından yapılan açıklamaları inceleyen analistler Solana’ya yatırım yaparken tedbirli olunması konusunda uyardı. Bunun nedeni olarak ise geçtiğimiz günlerde yükseliş trendine girmesinin ardından 35.75 dolarlık direnç seviyesinden geri dönüp yatırımcıların ciddi anlamda zarara uğramasını işaret etti. Bununla birlikte 20 Haziran Pazartesi günü fiyatından yaşanan dalgalanmaların ardından kripto para birimi 35.75 dolarlık kritik seviyeyi geçmeyi başardı.

Analistler Solana hakkında bulunduğu seviyenin üzerinde tutunmayı başarırsa yükselişinin devam etme şansının olduğunu öngörüyor. Ancak olası durumda mevcut piyasa şartlarının da çok büyük önem arz ettiği ileri sürüldü.

Yazı kaleme alındığında kripto para birimi 38.17 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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