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Son Dakika: Dogecoin (DOGE) Bu Gelişmeyle Yükseliyor! Bitcoin 21.600 Dolar!

En büyük meme tokenin fiyatını etkileyen gelişme Bitcoin'in de 21.700 dolara ulaşmasını sağladı. İşte detaylar.
17:52
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki korku azalmaya başladı ve aniden Twitter’dan önemli bir haber geldi. Peki piyasalar yükselir mi? Genel kripto para piyasaların ne olacağını kestirmek güç ancak Dogecoin gelen haberle birlikte 0,07 doları zorluyor. Twitter yönetim kurulu, hissedarların şirketin Elon Musk’a önerilen 44 milyar dolarlık satışını onaylamalarını tavsiye ediyor.

Dogecoin ve Twitter

Salı günü yapılan açıklamaya göre Twitter yönetim kurulu, hissedarların şirketin milyarder ve Tesla CEO’su Elon Musk‘a önerilen 44 milyar dolarlık satışını onaylamasını oybirliğiyle tavsiye etti. Musk, geçen hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı sanal bir toplantıda satın alma arzusunu yineledi. Salı günü Katar Ekonomik Forumu’nda Bloomberg ile yaptığı röportajda Musk, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç “çözülmemiş meseleden” biri olarak sıraladı.

Dogecoin yazı hazırlandığı sırada haberin de etkisiyle 0,06939 dolardan alıcı buluyor. En büyük meme token bugün %15 civarında yükseldi. Bitcoin ise haberle birlikte 21.700 doları aştı.

Twitter Satıldı Mı?

Twitter Inc.’in hisseleri Salı günü açılış zilinden hemen önce temelde yataydı ve Musk’ın ödemeyi teklif ettiği hisse başına 54.20 doların çok altında fiyatlanıyordu. Şirketin hissesi en son 5 Nisan’da Musk’a Twitter’ın tamamını satın almayı teklif etmeden önce yönetim kurulu üyeliği teklif ettiğinde bu seviyeye ulaştı. Şirketteki yatırımcılar eğer satış gerçekleşirse hisse başına 15,22 dolar kazançlı çıkacak.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması kripto paralar içinde olumlu bir gelişme, Musk son yaptığı açıklamada hedeflerini şöyle açıklamıştı;

  • Twitter üzerinden kripto para ödemeleri desteklenecek
  • Kullanıcılar ödeme yaparak hesaplarını doğrulayabilecek
  • 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşılacak
  • Twitter üzerinde spam yapan tüm botlar temizlenecek
  • Dolandırıcılık reklamlarının önüne geçilecek

Fakat Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması için öncelikle %5 olarak iddia edilen toplam fake hesap oranın netleşmesi gerekiyor. Musk ve birçok veri analisti %5’in platformdaki sahte hesaplar için oldukça iyimser bir oran olduğunu düşünüyor. Elon Musk eğer gerçek rakam %5’in üzerindeyse vazgeçebileceğini söylemişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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