Kripto paraların geleceğine dair uzmanlar tarafından oldukça dikkat çekici bir hedef paylaşıldı. Kripto para piyasaların 2028 yılına kadar nereye gidecek?

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Blockchain uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre kripto para piyasaları 2028 yılına kadar kritik bir seviyeye ulaşacak. Yatırımcıların artan ilgisi ve kripto para birimlerini yasal olarak kabul eden ülke sayısının artacağı beklentisi bu hedeflerin temelini oluşturuyor. Peki uzmanlar 2028 yılına kadar kripto para piyasalarında nasıl bir büyüme bekliyor.

Kripto Paralar Yükselecek

Kripto para birimleri merkezi değildir, yani hükümet veya finansal kurum kontrolüne tabi değildirler. Bu, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan çalışmalarını sağlar. Mevcut piyasa koşulları ve gelecekteki büyüme beklentisi göz önüne alındığında, küresel kripto para piyasası, 2022-2028 tahmin döneminde %54,7 CAGR’de (Yıllık bileşik büyüme oranı) büyümeye hazırlanıyor. Buna göre kripto para piyasaları 2028 yılına kadar 32.530 Milyar dolara kadar büyüyebilir. Bugün toplam piyasa değerinin

Kripto para biriminin en büyük avantajlarından biri, güvenli ve anonim olmasıdır. İşlemler bir bilgisayar ağı üzerinden işlenir ve hiçbir kişisel bilgi gerekmez. Bu, kripto para birimini çevrimiçi işlemler ve karanlık ağlar için ideal hale getirir. Ek olarak, kripto para birimi enflasyona ve vergilere karşı bağışıktır ve bu da onu yatırımcılar için çekici bir seçenek haline getirir. Enflasyona bağışıklık uzun vadeli performansı göz önünde bulundurarak söylenen bir özelliğidir.

Diğer para birimleri, ürünler ve hizmetler için değiştirilebilirler. Haziran 2022 itibariyle, küresel kripto para piyasasında 18.000’den fazla farklı kripto para birimi bulunmaktadır. Her geçen yıl kripto para birimleri giderek daha popüler hale geliyor ve birçok insan onlara yatırım yapmak istiyor.

Kripto Paralar Ne İşe Yarar?

Veya insanlar neden bu varlıklara yatırım yapma ihtiyacı hissediyor? Bunun bir nedeni, kripto para birimlerinin hükümet veya finansal kurum kontrolüne tabi olmaması olabilir. Ayrıca nispeten yenidirler ve bazıları yüksek derecede gizlilik sunarlar. Başka bir neden, büyük kar potansiyeli olabilir. Kripto para birimleri son aylarda değer kaybetmiş olsa da Ethereum son 3 yılda %1000 den fazla değer kazandı. Son 3 yılda enflasyonu bu rakamın üzerinde olan ülke var mı? En azından resmi enflasyon rakamlarına göre (bir dönemki Venezuela hariç) böyle bir ülke yok.

SkyQuest Consulting Technology’deki Blockchain uzmanları, bu dalgalanmaların yaklaşan regülasyonlar, küresel belirsizlik ve ekosistemin içindeki çürük elmalardan kaynaklandığını düşünüyor.

Kripto para birimlerinin artan popülaritesi, büyümelerinin arkasındaki temel nedenlerden biridir. Kripto para birimleri, güvenli ve anonim işlemler yapmak için yeni bir yol sundukları için daha fazla yatırımcıyı kendine çekiyor. Bu, kripto para birimlerini yatırım için kazançlı bir yol olarak gören yatırımcılardan ve kullanıcılardan gelen talebin artmasına neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.