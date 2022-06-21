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ABD’nin en büyük kripto para borsası dakikalar önce listeleyecek 6 altcoini takipçileriyle paylaştı. Coinbase listelemeyi yarın yapacak. Bu listeleme haberleri altcoinlerin fiyatını önemli ölçüde yükseltiyor ve listeleme saatine kadar çift haneli yükselişlerin yaşanmasına sebep oluyor. İşte detaylar.

Altcoin Listeleme Haberleri

Coinbase tarafından listelenecek bu altcoinler Ethereum ağında desteklenecek. Yani borsaya sadece ERC-20 versiyonlarını ETH ağı üzerinden transfer etmelisiniz. Borsaya token transferleri aktifleştirildi. DeFi Yield Protocol (DYP), ALEPH, HOPR (HOPR), Math (MATH), PARSIQ (PRQ) ve Elastos (ELA) listelenecek altcoinler olacak açıklandı.

Listeleme haberinin paylaşılmasının ardından altcoinlerin fiyatlarında ciddi bir hareketlilik başladı. Bitcoin’in yükselişinin haberle aynı zamana denk gelmesi altcoinlerin daha fazla yükselmesine sebep olabilir. Kripto para yatırımcıları listeleme haberlerinin ardından gelen yükselişin daha büyük satış dalgalarıyla karşılandığını biliyor. Bu sebepten ilk 6 altconin her iki yönde çok daha volatil hareket edebileceği konusunda sizi uyarıyoruz.

Altcoinler Yükselmeye Başladı

Listeleme haberinin ardından alışık olduğumuz üzere Coinbase tarafından bahsedilen altcoinler alıcıların dikkatini çekti.

MATH (MATH) 0,148 dolar ve %20+

(MATH) 0,148 dolar ve %20+ DeFi Yield Protocol (DYP) 0,38 dolar ve %76+

(DYP) 0,38 dolar ve %76+ Alephim (ALEPH) 0,26 dolar ve %2+

(ALEPH) 0,26 dolar ve %2+ HOPR (HOPR) 0,1312 dolar ve %5+

(HOPR) 0,1312 dolar ve %5+ PARSIQ (PRQ) 0,1528 dolar ve %20+

En büyük artış DYP tarafında yaşandı. Bu altcoinlerin ortak yönü DeFi alanında hizmet veriyor olmaları. Coinbase tarafından listelemesi yapılan altcoinler detaylı incelemelerden geçtiği için yatırımcılar tarafından önemli bir kıstas olarak dikkate alınıyor. Ancak UST gibi piyasadan neredeyse silinen bazı altcoinin de bu elemelerden geçebildiğini unutmamak gerekiyor. Özellikle DeFi kategorisinde hizmet veren projeler yüksek hack riskleri sebebiyle çok daha dikkatli incelenmelidir.

Yatırımcıların ilerleyen saatlerde bu altcoinlerin ciddi değer kaybı/artışı yaşayabileceğini bilmesi gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.