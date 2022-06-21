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Metaverse Coin’ler: APE Analizi, MANA ve CEEK Yorumları 

Popüler metaverse coin’ler arasında yer alan Apecoin (APE), Decentraland (MANA) ve Ceek VR’da (CEEK) son durumlara ve yorumlara bir göz atalım.
16:24
21 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para biriminin toparlanması ile birlikte tüm kripto para piyasasında bir rahatlama olduğu görülüyor. Piyasanın popüler metaverse coin’leri arasında yer alan Apecoin (APE), Decentraland (MANA) ve Ceek VR’da (CEEK) son durumlara ve yorumlara bir göz atalım.

Apecoin (APE)

CoinMarketCap verilerine göre, 1,3 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük ikinci metaverse konumunda bulunan APE, yazının kaleme alındığı sırada 4,65 dolardan işlem görüyor. Son düşüşler sırasında 3 dolar seviyesine kadar gerilemiş olan APE, son 24 saat içinde %6,4 oranında yükseliş yaşadı.

Grafiklere göre son 1 hafta önceki fiyatının yaklaşık olarak %30 üzerinde işlem gören APE için şu anda 4,85 doların önemli olduğu düşünülüyor. Eğer APE bu seviyeyi hacimli bir şekilde kırabilise 5 doların test edilebileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte eğer Apecoin’de 4,5 doların altına bir hamle gelirse 4,2 doların test edilebileceği ve ilk güçlü direncin 4 dolar olabileceği düşünülüyor.

Decentraland (MANA)

Yazının kaleme alındığı sırada 0,87 dolardan işlem gören MANA, son 24 saatte %4,2 oranında ve son 1 haftada %7,7 oranında artış yaşadı. Bununla birlikte 1,6 milyon dolarlık piyasa değeri ile MANA, en büyük metaverse coin olma konumunu koruyor.

Bunlara ek olarak MANA düşüş sırasında 0,72 dolara geriledi ve bu sebeple şu an için 0,72 dolar bir dip seviye görevi görüyor. Eğer MANA 0,90 doların üzerine hacimli bir hamle yapabilirse metaverse coin’in 1 doları test edebileceği düşünülüyor.

Ancak eğer Decentraland 0,82 dolarlık seviyeyi koruyamazsa yeni bir düşüş başlayabilir. Bu durumda analistler kripto para biriminin 0,75 dolara hızlı bir düşüş yaşabileceğini düşünüyor.

Ceek VR (CEEK)

Son zamanlarda yaptığı hamleler ile dikkat çeken CEEK yazının yayına hazırlandığı sırada 0,15 dolardan işlem görüyor. Son 24 saate içinde %23 oranında yükselen CEEK, son 1 haftada da yine %23 oranında yukarı yönlü hamle yaptı.

Analistlere göre CEEK’deki artışın devam edebilmesi için bir süre konsolidasyon olması gerekiyor. Yükseliş için CEEK’in 0,18 dolarlık seviyeyi hacimli bir şekilde kırması gerektiğini ifade eden analistler ilk güçlü direncin 0,25 dolar seviyesinde gelebileceğini düşünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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