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Geçtiğimiz yılın son birkaç ayında oldukça başarılı sonuçlar veren S2F modeli bugünlerde yeniden gündeme oturdu. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, PlanB tarafından paylaşılan S2F (stoktan akış modeli) grafiğiyle ilgili görüşlerini paylaştı. PlanB hızla Vitalik Buterin’e yanıt verdi. Peki artık S2F çalışmıyor mu? İşte detaylar.

Vitalik Buterin ve S2F

S2F modeli (Stock-to-flow, Stoktan akış) 2021 yılının son aylarında Bitcoin için oldukça iddialı hedefleri yakaladı. Kripto para topluluğu arasında yeniden popülerliğini artıran modelleme PlanB isimli Hollanda’lı gizemli analist tarafından hazırlanıp paylaşılıyor. Fakat bugünlerde Bitcoin 100.000 doların altında kaldığı için ilgili model başarısızlığıyla ün saldı.

Vitalik Buterin şunları söyledi;

“Böbürlenmenin kabalık olduğunu biliyorum, ama bence insanlara yanlış bir kesinlik duygusu ve fiyatların kaderi gereği sürekli artacağı duygusunu pompalayan finansal modeller zararlıdır. Eğer fiyatın kesin bir şekilde sürekli olarak yükseleceğini söylüyorsanız ve insanlar sizinle alay ediyorsa, yaptıkları şeyde haklılar”.

Ethereum topluluğunun tanınmış isimlerinden olan sassal.eth tarafından yapılan bir paylaşıma bu şekilde yanıt veren Vitalik Buterin, kesin konuşmanın hataya ve alaya sebep olacağının altını çiziyor.

sassal.eth şunları söylemişti;

“Stok akışı modeli o kadar destansı bir başarısızlık ki, PlanB hesabını silmelidir. Yine de yapmayacak çünkü ne yazık ki hala her gün onun hopium (sahte umutlara bağımlı olma) çöplerini hayranlıkla takip eden 1,8 milyon takipçisi var”.

PlanB Eleştirilere Cevap Verdi

2021 yılında PlanB adeta Baba Vanga muamelesi görüyor mucizevi S2F grafiğinin hedefleri herkesin iştahını kabartıyordu. Birkaç ay üst üste grafiğin gösterdiği hedeflerin gerçekleşmesi bunda önemli rol oynadı. Haziran ayında verdiği hedefler tam 3 ay nokta atışı yerine ulaştığında, milyonlarca kripto para yatırımcısı artık 100.000 doların üzerinde bir Bitcoin fiyatının yıl bitmeden gerçekleşeceğinden emin olmuştu.

Fakat PlanB’nin S2F’i veya herhangi bir başka grafik insanlara zamanda yolculuk veya geleceği net biçimde görme imkanı tanımıyor. PlanB, Vitalik tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere şöyle cevap verdi;

“Bir çöküşten sonra insanlar başarısız projeleri veya yanlış yatırım kararları için günah keçisi ararlar. Sadece acemiler değil, aynı zamanda “liderler” de başkalarını suçlamaya ve kurbanı oynamaya çalışıyor. Başkalarını suçlayanları ve başarısızlığa rağmen güçlü duranları unutmayın”.

PlanB, başkalarını suçlamanın ve böylece mağdur rolü oynamanın psikolojik zayıflıktan kaynaklandığını ve liderler için (Buterin) bunun iyi bir şey olmadığını da söyledi.

Dün akşam saatlerinde PlanB, S2F modeliyle alakalı bir güncelleme yayınladı.

“S2F modeli kesinlikle Mart 2019’dan (BTC 4K) Mart 2022’ye (BTC 45K) kadar iyi bir performans sergiledi. Şimdilik: ya BTC aşırı derecede düşük değerli ve yakında geri dönecek ya da S2F gelecekte daha az kullanışlı olacak”.

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