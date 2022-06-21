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Kripto Para Borsalarına Erişim Sorunu Yaşanıyor! Neler Oluyor?

İnternet için temel altyapı sağlayıcısı olan Cloudflare'da yaşanan bir sorun bazı kripto para borsalarını durma noktasına getirdi. Borsalara bir süreliğine erişim sağlanamadı.
11:30
21 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İnternet için temel altyapı sağlayıcısı olan Cloudflare‘da yaşanan bir sorun bazı kripto para borsalarını durma noktasına getirdi. Coinbase, FTX, BitMEX ve Bitfinex gibi birçok kripto para borsasına erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor.

Kripto Para Borsalarına Erişim Sağlanamadı

Bir içerik dağıtım ağı veya CDN olan Cloudfare,  bugün yaptığı bir bilgilendirme ile hizmetleri ve ağında bazı sorunlar yaşandığını doğruladı. Dağıtılmış hizmet reddi (DDOS) koruması için Cloudflare’ı kullanan birçok kripto para borsası sorundan etkilendi.

FTX, attığı tweet’te borsasının kendisine ve diğer platformlarına birçok kullanıcının erişim problemi yaşayabileceğini ve FTX platformlarının şu anda “yalnızca yayın” modunda olduğunu da duyurdu. Bitfinex ve OKX de konuyla ilgili tweet attı. ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in de erişim sorunundan etkilendiği gelen bilgiler arasında.

Cloudflare’in son kesintisi Güneydoğu Asya bölgesini etkilemiş gibi görünüyor, ancak sorunun yalnızca bu bölge ile sınırlı olmadığı görülüyor. Öte yandan sorundan yalnızca kripto para borsaları değil, CoinMarketCap, Udemy, DigitalOcean, Discord, DoorDash ve Social Blade gibi platformlardan da etkilendi.

Bugün yaşanan erişim sorunu, kripto para sektörünün Cloudfare’ın neden olduğu erişim sorunundan ilk etkilenişi değil. 2019’un Temmuz ayında da benzer bir erişim sorunu yaşanmış, Coinbase ve CoinMarketCap dahil olmak üzere birçok kripto para borsası ve platform benzer bir kesintiyle durma noktasına gelmişti.

Sorunun Çözüldüğü Duyuruldu

Cloudflare, yaptığı son duyuru ile sorunun çözüldüğünü ve hizmetlerinin yeniden çalışmaya başladığını doğrulasa da kimi borsalarda kısmi erişim sorunlarının devam ettiği aktarılıyor.

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