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Bitcoin’in Helvasını Kavurdular! Santiment ve Glassnode’dan Kritik Açıklama!

Geçen hafta sonu, Bitcoin (BTC), 18.000 doların altına düşerek büyük bir panik havası yarattı. Bitcoin’in fiyatı üzerinde yaşanan hareketler, yatırımcıların hissiyatında belirleyici rol oynuyor.
10:20
21 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Geçen hafta sonu, Bitcoin (BTC), 18.000 doların altına düşerek büyük bir panik havası yarattı. Bitcoin’in fiyatı üzerinde yaşanan hareketler, yatırımcıların hissiyatında belirleyici rol oynuyor.

Google’da ‘Bitcoin Öldü’ Araması Tavan Yaptı

Google’daki “Bitcoin Öldü” aramaları geçen hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Popüler piyasa analisti Alex Kruger, “Kripto Öldü” aramalarının da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya açıkladı. Google Trendler arama terimlerine olan talebi 100 üzerinden puanlıyor. “Bitcoin öldü” araması ise 12-18 Haziran arasındaki dönemde 100 puana ulaştı. Bu zirve daha önce en son Aralık 2017’de görülmüştü. Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre  tarihsel olarak, her “Bitcoin öldü” manşeti altıldığında, Bitcoin satın alsaydınız, iyi iş çıkardınız. Çünkü, BTC her zaman toparlanmayı başardı ve yeni zirvelere ulaştı.  Zincir üstü veri sağlayıcı Santiment ise şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin’in bu hafta sonu 17.7 bin dolara düşmesi, yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Genellikle büyük orandaki fiyat artışlarının, yüksek sosyal hacim oranlarıyla tam olarak ilişkili olduğunu görüyoruz. BTC, o zamandan beri %15,8 arttı.

 Çok az insan ayı piyasası döngüsünde tam olarak dip fiyatı tahmin etmeyi başardı. Geçen hafta sonu 18.000 doların altına düştükten sonra BTC fiyatı toparlandı ve şu anda 20.000 doların üzerinde. Popüler piyasa analisti Rek Capital’ göre, birçok BTC göstergesi, bu ayı piyasasında mutlak bir dibe yakın olduğumuzu gösteriyor. Ancak uzmanalra göre, Bitcoin, makroekonomik şartlar nedeniyle daha da düşebilir. Fed’in daha fazla faiz artırımı ilan etmesi muhtemel. ABD’nin resesyona girme ihtimali ise yüksek. Bütün bu faktörler, kripto para piyasasında depreme neden oluyor.

Glassnode: Rekor Kırıldı

Analitik şirketi Glassnode, son üç gündeki kayıpların çok büyük olduğunu açıkladı. Veri şirketine göre, son üç günde Bitcoin, tarihinde en büyük USD cinsinden ”Gerçekleşen Zararını” gördü.  Bu miktarın, 7.325 milyar dolar olduğu belirtildi. İki gün önce, 99bitcoins.com’da yer alan ”Bitcoin Ölüm Tarihleri” listesi, Bitcoin için bu yıl 15 kez ölüm ilanı verildiğini gösteriyor.

Ekonomist Peter Schiff, bu verilere atıfta bulunarak bunların gerçekleri yansıttığını iddia etti. Schiff, her zaman Bitcoin’in değersiz olduğunu ve defalarca BTC‘nin fiyatının sıfıra doğru gittiğini iddia etmişti. Ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, daha önce %73 düşüş yaşadıkları için endişelenmiyor. Ancak önceki düşüşler, tamamen farklı  ve büyük bir kaldıraç içermiyordu. Çöküş, daha yeni başlıyor. Bitcoin, asla toparlanmayacak!

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