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Wall Street Analistinden Kritik Bitcoin ve Fed Açıklaması: Başlamayacak!

Kıdemli bir piyasa analisti, ABD Merkez Bankası'nın şüpheli para politikaları yoluyla kripto paralar ve genel varlık fiyatları üzerindeki etkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
09:20
21 Haziran 2022
Son Dakika: FED Faiz Kararını Açıkladı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kıdemli bir piyasa analisti, ABD Merkez Bankası’nın şüpheli para politikaları yoluyla kripto paralar ve genel varlık fiyatları üzerindeki etkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İpin ucu, Tamamen Fed’in Elinde

Compound Capital Advisors’ın kurucusu ve CEO’su Charlie Bilello, Anthony Pompliano’nun “Best Bussiness” isimli programında kritik açıklamalar yaptı. Wall Street analisti, Federal Rezerv’in varlık fiyatları ve piyasa döngüleri üzerinde oldukça etkili ve enflasyon hedefinin çok gerisinde olduğunu söyledi. Cubic Analytics’in baş piyasa analisti Caleb Franzen da Federal Rezerv’in varlık fiyatlarını nasıl kontrol ettiğine dair kritik açıklamalar yaptı. Kripto para birimleri ve mevcut ekonomik ortam arasındaki korelasyonlar sorulduğunda, uzmanlar getiriler ve varlık fiyatlarının ters bir korelasyona sahip olduğunu söyledi. Fed’in niceliksel sıkılaştırması ve hazine getirilerinin yükselmesiyle birlikte, kripto paralar sert bir dare aldı. Uzmanlar, şu açıklamayı yaptı:

Fed’in piyasa döngüleri üzerinde çok fazla etkisi var. Önceki döngülerdeki dip seviyeleri de Fed para politikası belirledi. Bu ortam, hisse senetleri, Bitcoin, hatta tahvil piyasasındaki hazineler için bir kaos yaratıyor. Risk teşkil eden tüm varlıklar, satış basksı altında. Fed’in para politikasında bir değişiklik görene kadar boğa piyasası başlamayacak.

Finansal analistler, genel olarak, bu makroekonomik durum kontrol altına alınana kadar kripto para piyasaları için işlerin düzelmeyeceği görüşünde. Bu da daha fazla faiz artışı ve enflasyonda büyük bir düşüş anlamına geliyor.

Fed Para Politikası: 2018, 2020,2022

ABD, %8,6 ile 40 yılın en yüksek enflasyonuna tanıklık ediyor. Ekonomistlere göre, bu durumun birkaç ay içinde değişmesi pek mümkün değil. Enflasyonun %2’den bu seviyelere çıkması yaklaşık 18 ay sürdü. Franzen, Fed’in hala hedefinin gerisinde olduğunu ancak enflasyon verilerinde bir iyileşme olursa,  “para politikasında büyük bir değişikliğin olabileceğini belirtti.

Mevcut piyasa koşullarını 2018’in kripto ayı piyasasıyla karşılaştırdığımızda, dip, Fed’in faiz artırımlarını resmen duraklattığı Aralık ayındaydı. Bu hamle, aynı ayda borsalarda büyük bir düşüşle aynı zamana denk geldi. Benzer çöküşler, Mart 2020’de Fed’in parasal ve finansal sisteme sonsuz destek sağlayacağını söylediğinde meydana geldi. Tersine, kripto para piyasaları, Fed’in niceliksel genişleme para politikasını açıkladığı Kasım 2021’de zirveye ulaştı. Bu yüzden, güvenilir bir ralli için Fed’in para politikasında bir değişiklik zorunlu görülüyor.

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