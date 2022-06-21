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Web 3 Devi, Bu Altcoin’le Ortaklık Kurdu: Fiyat Fırladı!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirse de, altcoin projeleri yeni ortaklıklar ve güncellemeler ile bir sonraki boğa koşusuna hazırlanıyor.
08:40
21 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirse de, altcoin projeleri yeni ortaklıklar ve güncellemeler ile bir sonraki boğa koşusuna hazırlanıyor.

Hedera-Dropper NFT Ortaklığı!

Hedera (HBAR) Vakfı,  Dropper NFT ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu çarpıcı açıklama sonrası, ekosistemin yerel tokeni HBAR’ın 24 saatlik işlem hacmi %30 arttı. Vakıf, Dropper’ın oyun projesini ve pazar yerini Hedera Ağı’nda başlatmak için destek vereceğini belirtti. Ekip, platformun oyun geliştiricileri, oyuncuları ve yayıncıları Web2’den Web3’e taşımak için çalışacağını da sözlerine ekledi. Ekosistemin kullanıcıları, ağın verimliliklerinden tam olarak yararlanabilecekler. Vakıf, Dropper’ın lansmanla ilgili ortaklık listesini yakında yayınlayacağını da sözlerine ekledi. Dropper, geliştiricilere, espor ekiplerine ve NFT projelerini başlatacak projelere 5 milyon dolar hibe verdiklerini vurguladı.

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, HBAR  fiyatı son 24 saatte %12’nin üzerinde arttı. Altcoin,an itibariyle 0,071 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 62.1 milyon doların üzerinde. HBAR hala 1,49 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Anlaşmaya göre,  Dropper NFT platformu, farklı türden katılımcıların kodsuz ve otomatik çözümler olmadan dijital koleksiyonları başlatmasını sağlayacak. Bu arada Dropper, geliştiricilere bir API paketi sunacak. Bu, yayıncıların oyunlar içinde dijital işlemleri etkinleştirmesine olanak sağlayacak. Ancak, NFT işlemlerini yalnızca oyun içinde değil, aynı zamanda web deneyimlerinde de sağlayan bir web araçları şablonuna zaten sahiptir. Daha önce, HBAR HeadStarter ile ortaklığını ilan etmişti. Bu entegrasyon, topluluğun Hedera ağı üzerine inşa edilen en yeni projelere erişmesini sağlar.

CoinMarketCap’ten Kritik Ay Piyasası Yorumu

Mevcut ayı piyasası ile önceki kripto kışlarını karşılaştıran CoinMarketCap araştırma başkanı Alice Liu, kritik açıklamalar yaptı. CoinMarketCap, kripto para alanında dünyanın en sık başvurulan fiyat takip sitesidir. Yönetici, bu kripto kışının, BTC’nin bir yıl içinde %80’den fazla düştüğü 2018’de tanık olunan ayı piyasasından farklı olduğunu savunuyor ve şunları ekliyor:

Küresel piyasaların belirsizlik içinde kıvrandığı ve resesyon riski ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, kripto paralar  ayı piyasasına giriyor. Bu ilk kez gerçekleşen bir olay. Küresel ekonomik görünüm, parlak olmadığında, kripto para piyasasındaki korku artırıyor. Mevcut ayı piyasası ”makro kaynaklı” ve hisse senedi ile yüksek korelasyon, Bitcoin fiyatına zarar verdi. Hodler zihniyeti de olumsuz etkilendi. Fiyatın daha da düşmesinin beklendiği mevcut seviyelerde ‘dipten satın alma” konusunda daha az isteklilik var.  Önceki ayı piyasalarında, daha fazla dipten alımlara tanık oluyorduk.

Liu, Terra‘nın çöküşü ve Celsius Network’ün finansal krizinin kripto ekosistemi üzerinde son zamanlarda baskı oluşturmasıyla, işlerin daha da kötüye gidebileceğini iddia etti. Bir dizi marj çağrısı, sorunu daha da karmaşık hale getirirken, tasfiye felaketinin yaşanacağına dair söylentiler piyasaya zarar verdi. Binance’ta meydana gelen sorunlar da yatırımcı güvenini sarsmaya başladı.

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