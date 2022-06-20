Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların 2 ayı aşkın süredir aralıksız devam eden düşüşü birçok kripto para için potansiyel fırsat alanları oluşturdu. Çok değerli projeler oldukça dip seviyelere indi ve altcoinlerin önemli bir kısmı ATH seviyesinden %80’i aşan kayıplar yaşadı. AVAX yakın zamanda 100 doların üzerinde fiyatlanan oldukça popüler bir altcoindi. Bugün ise 20 doların altında alıcı buluyor.

Avalanche (AVAX) Yorum

Avalanche (AVAX) 12 Mayıs’tan bu yana alçalan bir kama içinde kademeli olarak düşüyor. Ve muhtemelen Bitcoin hacimli düşüşlerine devam etmezse bu düşüş tersine dönecek. AVAX, 21 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 147 dolara ulaştığından beri düşüyor. Şimdiye kadar, aşağı yönlü hareket 19 Haziran 2022’de 13,71 dolarda dip yaptı. Fiyat o zamandan beri artıyor ve yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 17 dolardan işlem görüyor.

Haftalık grafik, AVAX’ın 12 ila 40 dolar arasında uzun vadeli bir aralıkta işlem gördüğünü gösteriyor. Aralık, 2021’de Ocak- Ağustos arasındaki dönemde, tüm zamanların en yüksek seviyesine yol açan kırılmadan önce benzer bir süreç yaşanmıştı.

Avalanche (AVAX) Fiyat Hedefi

Günlük grafik, AVAX’ın 12 Mayıs’tan bu yana azalan bir takoz içinde düştüğünü gösteriyor. Azalan takoz bir yükseliş modeli olarak kabul ediliyor, bu da ondan bir kopuşun en olası senaryo olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, formasyon günlük RSI’da (yeşil hat) önemli bir yükseliş sapması ile birleştirildi ve kırılma olasılığını destekledi. Bir kırılma meydana gelirse, ilk küçük direnç alanı 28 dolarda ve sonrası hedef 48 dolar olacaktır.

İlki yatay bir direnç alanı, ikincisi ise 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesidir. Popüler kripto para analisti @JacobEmmerton AVAX grafiğini paylaşacak fiyatın tersine dönmeden önce tamamlanması gereken başka bir aşağı hareketi olduğunu belirtti. Tweet’ten bu yana fiyat önerilen hedefe ulaştı ve sıçradı.

Nisan ayının başından itibaren AVAX‘ın beş dalga aşağı hareketinin üçüncü dalgasını tamamlamış olması ve şu anda dördüncü dalgada (siyah) olması mümkün görünüyor. Üçüncü dalganın uzunluğunu ölçerken, en yakın direnç alanı, 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 40 dolarda olacaktır. Bu, daha önce belirtilen iki direnç alanı arasında kalacak. Bu nedenle, dalga sayısı günlük grafikteki okumalarla aynı hizada, bu da yakında önemli bir sıçrama olabileceğine işaret ediyor.

Fakat kripto para piyasalarında tek başına teknik analiz pek bir şey ifade etmiyor. Temel tarafta gelecek haberler ve Bitcoin’in genel görünümü bu potansiyelin gerçek olma ihtimalini fazlasıyla etkileyecek. Yatırımcıların bunun bilincinde olarak kendi risk profillerine göre hareket etmesi menfaatlerine olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.