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Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar bazı kripto paraların dolaşım arzı konusunda yeni adımlar atmasına sebep oluyor. Örneğin piyasaların yükselişe girdiği dönemlerde Tether (USDT) artan talebe cevap verebilmek için daha fazla tokeni dolaşıma sokar. Bugün ise tam tersi oldu. Tether dolaşımdaki USDT miktarını 6,6 milyar adet azalttı. Hazinede bekleyen stablecoinler yakıldı.

6,6 Milyar Dolarlık Yakım

Yaklaşan regülasyon endişeleri USDT’yi yöneten Tether’ı daha dikkatli hareket etmeye itiyor. Bugün herkes tarafından talep edilen şeffaflık denetimi konusunda önemli bir adım atıldığını açıklayan şirket şimdi de 6,6 milyar dolar değerinde stablecoin yakımı yaptı. Boşta duran ve büyük ihtimalle teminat rezervlerinde karşılığı olmayan bu yakımlar Tether için standart bir adımdır.

Yukarıdaki grafikte USDT’nin dolaşımdaki arzının zamanla nasıl azaldığını görüyorsunuz. USDT, Mayıs ayında başlayan korku sebebiyle birçok balinanın kendisinden kaçtığı bir stablecoin oldu. Yatırımcılar ikinci ir UST vakasıyla karşılaşmamak adına daha fazla güvendikleri USDC ve BUSD gibi stablecoinlere yöneliyor. Bu elbette bir kısım yatırımcıların görüşü ve geneli yansıtmıyor. Tether uzun yıllardır dolara sabitliğini koruyarak “şeffaflık taleplerine kulak tıkamak pahasına” sorunsuz hizmet verdi.

USDT Küçülüyor

Mayıs ayında 83 milyar dolar dolaşım arzına ulaşarak yeni bir rekora imza atan USDT küçülmeye devam ediyor. Rakibi olan USDC bu küçülmeden önemli ölçüde beslendi ve işlem hacmi bakımından da güçlenmeye devam ediyor.

Nansen AI CEO’su Alex Svanevik, Twitter’da yaptığı açıklamada, Circle’ın USDC’sinin Ethereum ağındaki günlük işlem sayısında ilk kez Tether’in USDT’sini geride bıraktığını vurguladı. Bu haber, Tether için bir dizi kötü olayın sonuncusu. USDT, piyasa değeri ve günlük işlem hacmi açısından liderliğini sürdürüyor. Bununla birlikte, USDT’nin stablecoin’lerdeki bir numaralı statüsü konumunu USDC’ye kaptırabileceğine dair artan spekülasyonlar var.

USDT, Ethereum’da USDC’ye karşı kaybederken, Tron’da Ethereum’a kıyasla daha fazla tokene sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Bugün Tether, Euromoney’e daha fazla şeffaflık sunmak için En İyi 12 firmadan biri tarafından rezervlerinin tam denetimini taahhüt etmeye hazır olduğunu bildirdi.