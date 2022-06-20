Son gelen açıklamalar yatırımcılardaki korku ve paniği azaltacak mı? İflas söylentilerinin ortasındaki şirketten önemli bir açıklama geldi.

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Birçok kripto para şirketi piyasalardaki son düşüş sebebiyle zor günler yaşıyor ve bir kısmının iflasıyla alakalı söylentiler dolaşıyor. 2 milyar dolarlık Babel Finance bu şirketlerden biriydi, fakat bugün gelen açıklama işlerin rayına girmeye başladığını gösteriyor. Yatırımcılardaki korkuyu tetikleyen iflas söylentileri duruldukça piyasalardaki yükseliş beklentisi de artıyor.

Babel Finance Kurtuldu Mu?

Geçen hafta para çekme işlemlerini aniden askıya alan kripto finansal hizmetler firması Babel Finance, likidite durumunu iyileştirmek için birkaç adım açıkladı. Haberi pazartesi günü The Block ile paylaşan Babel Finance, likidite durumunu anlamak için ticari faaliyetlerinde acil durum değerlendirmesi yaptığını ve ayrıca büyük karşı taraflar ve müşterilerle “bazı borçların geri ödeme süresine ilişkin ön anlaşmalara” vardığını söyledi. Şirket böylece likidite baskısını hafifletiyor.

Ancak bugünkü duyuru, “olağandışı likidite baskıları” ile karşı karşıya olduğu için cuma günü askıya alınan para çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağı anlamına gelmiyor. Şirket, “hissedarlar ve potansiyel yatırımcılarla aktif olarak iletişim kurduğunu ve iletişim kurmaya ve likidite desteği almaya devam edeceğini” söyledi.

Kripto Para FUD

Babel Finance hakkında kısa süre önce “ortaklara” iflas bildirimi yaptı söylentisi yayılmıştı. Şirket sözcüsü bu iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Sözcü, Babel Finance’in sorunlu kripto hedge fonu Three Arrows Capital sebebiyle likidite sorunları yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, “Babel Finance’in Three Arrow Capital ile işi yok” dedi.

Geçen ay Babel Finance, 2 milyar dolarlık bir B Serisi fonlama turunda 80 milyon dolar topladıktan sonra unicorn segmentine yükselmişti. Turdaki yatırımcılar arasında Jeneration Capital, Dan Tapiero’nun 10T Holdings, Dragonfly Capital ve Circle Ventures yer aldı.

2018 yılında kurulan Hong Kong merkezli Babel Finance, kurumsal yatırımcılara borç verme ve alım satım hizmetleri sunmaktadır. Geçen ay itibariyle yaklaşık 500 müşterisi ve 170 çalışanı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Babel Finance’in likidite sorunları, kripto paralardaki son çöküşün ardından ortaya çıktı. Son haftalarda Terra, Celsius ve Three Arrows Capital mali sorunlar yaşadı. Geçen ay, Terra‘nın ekosistemi tamamen çöktü ve 40 milyar dolar değer kaybetti. Geçen hafta, kripto kredi şirketi Celsius, müşterileri için çekim işlemlerini durdurdu. Ve bu haftanın başlarında, en büyük kripto hedge fonu Three Arrows Capital, marj tamamlama gereksinimlerini karşılayamadıktan sonra büyük tasfiyelerle karşı karşıya kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.