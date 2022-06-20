dYdX kullanıcıları geçtiğimiz yıl binlerce dolar kazanmıştı. Benzer bir airdrop yolda olabilir, borsadan açıklama geldi. Bu yöntemi ilk defa deniyorlar.

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Geçtiğimiz yılın en iyi airdroplarından biri dYdX tarafından yapılmıştı. Yatırımcılar binlerce dolar değerinde token almaya hak kazandı. Bugün ise dYdX’e benzer farklı bir merkezi olmayan kripto para borsası airdrop müjdesini verdi. Peki hangi borsa yatırımcılarına airdrop verecek, katılım şartları neler?

Airdrop Müjdesi Geldi

Merkezi olmayan borsa ZigZag Pazartesi günü yaptığı açıklamada, platformu erken dönemde kullanmaya başlayanlar için bir airdrop gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Ancak diğer airdroplardan farklı olarak airdrop gereksinimlerine IDO’ya katılan yatırımcılar karar verecek. Yani hem ön satış hem de airdrop yapılacak ve airdrop koşulları ZZ tokeni satın alan yatırımcılar belirleyecek.

ZigZag, 24 Haziran’da borsada “ZZ Token” koduyla yönetişim tokenini satacak. Toplam 100 milyon token arzından 2 milyon token IDO’ya ayrılacak. Ön satış için herhangi bir token fiyatı ise henüz duyurulmadı.

ZigZag IDO (Ön Satış)

Yönetişim tokenlerini satın alanlar, platformun zaman içinde nasıl gelişeceğine karar vermeye yardımcı olacak bir topluluk olan ZigZag DAO‘nun ilk üyeleri olacak. İlk iş emirlerinden biri, airdrop detaylarına karar vermek olacak. Kripto para airdropları, protokolleri erken benimseyenlere ani bir token hediyesi olarak başladı. Ancak zamanla, yatırımcılar herhangi bir potansiyel airdrop’a hak kazanma umuduyla belirli protokolleri kullanmaya başladıkça, projeler daha kısıtlayıcı adımlar atmak zorunda kaldı. Çeşitli yöntemlerle ödül avcılarının ayıklanması hedefleniyor.

ZigZag, bir tweet dizisinde, sistemi yanıltmaya çalışan “airdrop farmers” sorunuyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Borsa, topluluğa airdrop’un nasıl çalışması gerektiğine karar vermesini sağlayarak sorunu atlatmaya çalışıyor. ZigZag’ın çözümü, küçük bir yüzde satmak ve geri kalanına bu token sahiplerinin karar vermesini sağlamaktır. Yine de bunun başarısız olma ihtimali var. Bu airdroptan potansiyel olarak kazanacak çok şeyi olanlar, airdrop’un nasıl dağıtıldığı konusunda daha fazla söz sahibi olmak için daha fazla token alarak süreci yine kendi lehlerine yönlendirebilir.

Bu ilginç deneyin sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.