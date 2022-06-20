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Terra Luna Etrafında Oluşan Yeni Gelişmeler Ekibi Zor Durumda Bıraktı!

Terra Luna ekibi, ülke dışına çıkmaya çalıştıkları sırada bu haklarının ellerinden alındıklarını gördüklerinde bir şokla karşılaştılar.
20:00
20 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terraform Labs çalışanlarının, ülkenin savcılarının projenin önemli geliştiricilerine ayrılma yasağı getirmesi nedeniyle Güney Kore’den ayrılamadığı bildiriliyor. Ülke dışına çıkmaya çalışan ve bunu başaramayan çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini çeşitli yollarla belirttiler.

JTBC Açıklama Yaptı

Pazartesi günü, Kore medya kuruluşu JTBC, Seul Güney Bölge Savcılığından bir soruşturma ekibinin Terraform Labs’ın kilit ekip üyelerine seyahat yasağı getirdiğini bildirdi. Yasak, şirket içindeki kilit yetkililerin daha fazla soruşturmadan kaçınmak için yurt dışına kaçma olasılığını ortadan kaldırmak için getirildi. Böyle bir şeye gerek olup olmadığı sorgulanırken, savcılık, durumu gerekli gördüğünü ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi adına bunun zorunluluk olduğunu belirtti.

Raporda ayrıca, soruşturmada kilit isim olan Terraform Labs CEO’su Do Kwon‘un şu anda ülke dışında olan Singapur’da ikamet ettiği vurgulandı. Bu nedenle savcılık, Kwon hakkında daha kapsamlı bir soruşturma başlatmadan önce pasaportunu geçersiz kılmak gibi önlemler alabilir. Bu yöntemle de Do Kwon’un ülkeye zorunlu geri dönüşü hedefleniyor.

Bir tweet’te Terra geliştiricisi Daniel Hong, eski Terraform Labs çalışanlarının bile hükümetten çıkış yasağı aldığını paylaştı. Hong’a göre, soruşturma devam ederken kanıtların yok edilmesi olasılığını önlemek için çalışanların hiçbirine bilgi verilmedi ve çıkış hakları ellerinden alındı.

Hong ayrıca, çalışanlara “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği suçlular olarak muamele edildiğini söyleyerek yasakla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Geliştirici, işbirliği yapmaya istekli olabilecek çalışanların yasak nedeniyle fikirlerini değiştirmiş olabileceğini kaydetti.

Özel Ekip Görevlendirildi

Mayıs ayında, “Yeouido’nun Azrailleri” adlı ünlü bir mali suçlar soruşturma birimi, Terra’nın çöküşünü araştırmak için Güney Kore tarafından yeniden bir araya getirildi. Ekip, çeşitli düzenleyicilerden oluşuyor. Bunun yanı sıra dolandırıcılık ve yasadışı ticaret planlarını kovuşturmaya odaklanacakları açıklandı.

Bu arada Kore’deki borsalar, Terra’da olduğu gibi başka bir durumu önlemek için düzenleyici uyumu sağlayacak ve ortak kararlar alacak yeni bir sistem oluşturdu. Benzer bir fiyasko olursa acil durum sistemi 24 saat içinde devreye girecek.

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