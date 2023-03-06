Solana'da fiyat hareketi incelendiğinde direncin kırılamadığı görülürken bulunan destek noktasının ne kadar kalıcı olacağı merak ediliyor.

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Solana, Şubat sonundaki düşüşün ardından Mart ayında bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldı. Ancak ağ şimdiden iyileşme yolunda olabilir. Zincir üzerindeki ölçümler aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış kaydetti ve Santiment’ten gelen verilere göre düşüş eğilimi de zayıflamaya başladı. Fiyat grafiklerinde SOL, yazım zamanında güçlü bir talep bölgesinde işlem gördü. Boğalar önümüzdeki günlerde uygun bir risk-ödül satın alma fırsatına sahip olabilir.

21.5 Dolar Direnç Seviyesi Olarak Kaldı

Solana Ocak ortasından bu yana bir aralıkta işlem görüyor. Bu aralık 20,5 dolardan 26,7 dolara kadar uzanıyor ve orta noktası 23,55 dolarda bulunuyor. Bu yazının yazıldığı sırada token, aralığın en düşük seviyelerine yakın bir yerde konumlanmış durumdaydı.

İşlem hacmi, SOL’un 26,7 dolar seviyesinde bulunan dirençle karşılaşmasının ardından 20 Şubat’tan sonra düşmeye başladı. Son günlerde hacim düşüktü. CMF -0,05’in hemen altında seyretti ve piyasadan sermaye akışının önemli olmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu nedenle, Solana boğaları varlığı satın alırken riski dikkatli bir şekilde yönetmeli. Riskten daha fazla kaçınan trader’lar, satın almadan önce 21,5 doların üzerine gerçekleşebilecek bir hareketi ve 1 saatlik zaman dilimi gibi daha düşük zaman dilimi piyasa yapısında yükseliş kırılmasını bekleyebilirler. Bu yükseliş fikrinin geçersiz kılınması, 20,5 doların altında bir günlük seans kapanışı olacaktır. Ancak, daha fazla kayıp olasılığı büyük değildi.

Müthiş Osilatör, SOL 3 ve 4 Mart’ta daha düşük dipler oluşturmasına rağmen zayıflayan düşüş momentumu gösterdi. Bu arada Bitcoin de önemli bir talep bölgesinin üzerinde 21.600 dolardan işlem gördü.

Spot Satış Baskısı Devam Ediyor

Momentum göstergeleri ayıların düşüşte olduğunu gösterirken, spot CVD satıcıların endişe verici derecede baskın olmaya devam ettiğini gösterdi. Metrikteki istikrarlı düşüş, kalıcı satış baskısını vurguladı.

SOL bazı kayıplar kaydetmesine rağmen açık faiz de 5 Mart’ta yatay seyretti. Bu durum, piyasa katılımcılarının muhtemelen token’ı açığa sattığını gösterdi ki bu da düşük zaman dilimlerinde güçlü bir düşüş hissiyatına işaret ediyordu. Bu nedenle, daha riskten kaçınan alıcılar SOL satın almadan önce bu koşulların yükseliş lehine değişmesini bekleyebilir.