Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?

Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?

Solana'da fiyat hareketi incelendiğinde direncin kırılamadığı görülürken bulunan destek noktasının ne kadar kalıcı olacağı merak ediliyor.
21:15
6 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana, Şubat sonundaki düşüşün ardından Mart ayında bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldı. Ancak ağ şimdiden iyileşme yolunda olabilir. Zincir üzerindeki ölçümler aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış kaydetti ve Santiment’ten gelen verilere göre düşüş eğilimi de zayıflamaya başladı. Fiyat grafiklerinde SOL, yazım zamanında güçlü bir talep bölgesinde işlem gördü. Boğalar önümüzdeki günlerde uygun bir risk-ödül satın alma fırsatına sahip olabilir.

21.5 Dolar Direnç Seviyesi Olarak Kaldı

Solana Ocak ortasından bu  yana bir aralıkta işlem görüyor. Bu aralık 20,5 dolardan 26,7 dolara kadar uzanıyor ve orta noktası 23,55 dolarda bulunuyor. Bu yazının yazıldığı sırada token, aralığın en düşük seviyelerine yakın bir yerde konumlanmış durumdaydı.

İşlem hacmi, SOL’un 26,7 dolar seviyesinde bulunan dirençle karşılaşmasının ardından 20 Şubat’tan sonra düşmeye başladı. Son günlerde hacim düşüktü. CMF -0,05’in hemen altında seyretti ve piyasadan sermaye akışının önemli olmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu nedenle, Solana boğaları varlığı satın alırken riski dikkatli bir şekilde yönetmeli. Riskten daha fazla kaçınan trader’lar, satın almadan önce 21,5 doların üzerine gerçekleşebilecek bir hareketi ve 1 saatlik zaman dilimi gibi daha düşük zaman dilimi piyasa yapısında yükseliş kırılmasını bekleyebilirler. Bu yükseliş fikrinin geçersiz kılınması, 20,5 doların altında bir günlük seans kapanışı olacaktır. Ancak, daha fazla kayıp olasılığı büyük değildi.

Müthiş Osilatör, SOL 3 ve 4 Mart’ta daha düşük dipler oluşturmasına rağmen zayıflayan düşüş momentumu gösterdi. Bu arada Bitcoin de önemli bir talep bölgesinin üzerinde 21.600 dolardan işlem gördü.

Spot Satış Baskısı Devam Ediyor

Momentum göstergeleri ayıların düşüşte olduğunu gösterirken, spot CVD satıcıların endişe verici derecede baskın olmaya devam ettiğini gösterdi. Metrikteki istikrarlı düşüş, kalıcı satış baskısını vurguladı.

SOL bazı kayıplar kaydetmesine rağmen açık faiz de 5 Mart’ta yatay seyretti. Bu durum, piyasa katılımcılarının muhtemelen token’ı açığa sattığını gösterdi ki bu da düşük zaman dilimlerinde güçlü bir düşüş hissiyatına işaret ediyordu. Bu nedenle, daha riskten kaçınan alıcılar SOL satın almadan önce bu koşulların yükseliş lehine değişmesini bekleyebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyar Dolarlık Ünlü Fon Yöneticisinden Kripto Para Boğa Tahmini!
Milyar Dolarlık Ünlü Fon Yöneticisinden Kripto Para Boğa Tahmini!
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
İşte Böyle Kazandılar! Shiba Coin Topluluğu İşi Çözdü!
İşte Böyle Kazandılar! Shiba Coin Topluluğu İşi Çözdü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023