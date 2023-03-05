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Bitcoin fiyatının yaşadığı şok düşüşü birçok altcoinin kritik destek seviyelerini kaybetmesine neden oldu. Pozitif ayrışan az sayıda altcoin dışında kripto paraların genelinde benzer bir durum söz konusu. Peki kripto para yatırımcılarının son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiği AVAX, CEEK, Fetch (FET), LUNA, Solana ve ANKR Coin için güncel durum ne? Mevcut fiyatlar bir alım fırsatı olabilir mi?

Altcoinler Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon 60 milyar dolar seviyesini kaybettiği için altcoinlerin çoğu daha fazla düşüş riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 1 trilyon 25 milyar dolarda bulunan kümülatif değer eğer 1 trilyon 60 milyar desteğini geri kazanamazsa 950 milyar dolara doğru bir düşüş görebiliriz. Bu da altcoinlerde ortalama %10’luk bir kaybı beraberinde getirebilir. Bazı altcoinler için kayıpların daha da büyümesi riski bulunuyor.

AVAX Coin

AVAX Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16,27 dolarda bulunuyor. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgede ve fiyat 10 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor. Aşırı satışlar 16,69 dolar desteğinin de kaybedilmesine neden oldu. Kısa vadede en yakın güçlü destek 15,87 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer Bitcoin 23.000 doları geri alırsa AVAX Coin yeniden 20 doların üstüne çıkabilir aksi taktirde 15,87 ve 12,45 dolar dipleri yeniden test edilebilir.

CEEK Coin

Türk kripto yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği ve metaverse hedefleri nedeniyle talep gören CEEK Coin uzun süredir düşüyor. Metaverse arazi satışları sırasında yerel zirvesini yapan fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,097 dolarda bulunuyor. RSI ve hareketli ortalamaların durumu AVAX Coin ile benzer şekilde. Kısa vadede 0,091 dolar desteği kaybedilirse 0,07 dolarda yeni bir dip görebiliriz. Yükseliş halinde 0,106 ve 0,116 hedefleri geçerli olacak.

Fetch (FET) Coin

Yapay zeka odaklı olduğu için piyasada pozitif ayrışan az sayıda altcoinden biri FET Coin oldu. RSI nötr seviyeye yakın ancak 0,4322 dolar seviyesinin tekrar kazanılması gerekiyor. Kısa vadede yükseliş trendinin devam etmesi için 0,4 doların korunması önemli olacak. Elon Musk’ın yapay zeka konulu yapacağı paylaşımlar 0,446 ve 0,489 dolar seviyelerine iğne atılmasını sağlayabilir.

LUNA Coin

Kurucusu kaçak ve yönetiminden yakalananlar tutuklanıyor. Vergi kaçakçılığından dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıyalar. Ancak Do Kwon’un altcoini halen popüler borsalarda işlem görmeye devam ediyor. Spekülatif bir altcoin olduğu için tercih edilse de azalan hacimler ve Do Kwon’un durumu söz konusu olduğunda LUNA Coin’in tarih olacağı günler yaklaşıyor olabilir. Delist haberlerinin getireceği ekstra düşüş riskine karşın stop bölgelerinin iyi ayarlanması gerek. Aşırı satış yaşayan LUNA Coin’in 1,19 ve 1,47 dolar desteklerini ziyaret etme potansiyeli var. Yazı hazırlandığı sırada LUNA Coin 1,536 dolarda bulunuyor.

Solana (SOL) Coin

Fiziksel mağazalar kapanıyor, popüler projeler taşınıyor, kurumsal yatırımcıların önemli bir kısmı kaçtı, FTX çöktü ve Alameda artık yok. Solana için işler son 5 aydır hiç iyi gitmiyor. Hız ve düşük işlem ücreti nedeniyle en iyi Ethereum rakiplerinden biri olarak kabul ediliyordu. Yazı hazırlandığı sırada 21,6 dolarda bulunuyor ve 8 dolarlık dip bölgeden fazlasıyla uzak duruyor. Satışlar diğer altcoinlere göre Solana’yı daha az vurdu ancak yeniden yükseliş için 23,93 dolar seviyesinin geri kazanılması gerek. En yakın destek ise 20,73 dolarda bulunuyor.

ANKR Coin

Microsoft ortaklığı, Çin’den gelen haberler derken ANKR Coin yeniden gözde altcoinler arasına geri geldi. Asya’dan gelen haberler fiyatta ani yükselişlerin devam etmesini sağlayabilir. Çok fazla yükseldiği için kayıplarını sınırlandırmak isteyen, haberlerin ardından oyuna dahil olan yatırımcılar ANKR Coin satışı yapmış görünüyor. RSI aşırı satış bölgesinde, Bitcoin eğer daha fazla düşüş yaşamazsa artık fiyatta bir miktar toplanma gelebilir. Haziran ayında Hong Kong’un resmen kriptoyu meşrulaştırması bekleniyor bu yüzden Nisan ve Mayıs ayında ANKR Coin talebinde artış görebiliriz.

Kısa vadede 0,0307 dolar desteği korumalı ve eğer yükseliş başlarsa ilk durak 0,0441 seviyesi olabilir. ANKR Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0337 dolarda bulunuyor.