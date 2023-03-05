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Yalan Söylüyorsun! İlk 5’teki Altcoin Kurucusu Olaya El Attı!

Hoskinson yine mikrofonu eline aldı. Peki bugün gündemi neydi? Ortalık neden yine karıştı?
13:30
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto paralardan birinin kurucusu ortaya atılan son iddialara cevap verdi. Tüm bu iddiaları FUD olarak nitelendirdi. Gündem fazlasıyla yoğun ve Binance FUD’ı tüm piyasayı sarsarken daha fazlasına ihtiyaç olmadığı kesin. Ancak hem ana akım medya hem de sorumsuz sosyal medya fenomenleri kitleleri korku ve paniğe sürüklemeye devam ediyor.

Cardano (ADA) FUD

Cardano ağının kurucusu Charles Hoskinson bugün Twitter’da, kripto analisti Vanessa Harris’i Cardano ağının yönetişim süreciyle ilgili yaptığı bir yanlış beyanla ilgili eleştirdi. Hoskinson, Harris’in pozisyonunun “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyledi ve bu tür bir varsayımın kripto topluluğunda bir korku, belirsizlik ve şüpheyi (FUD) körükleyebileceğini söyledi.

Bugün Harris, Cardano yönetişimi üzerine 17 bölümlük uzun bir flood paylaştı. Belirttiği şeylerin bir kısmı, Cardano geliştirme ekibi Input Output Global’in (IOG) CIP-1694’ü, olağanüstü durumlar dışında Cardano üzerindeki kontrolü her zaman ellerinde tutacak şekilde tasarladığıyla ilgiliydi. Sonuç olarak kripto analisti, Cardano’nun yönetim yapısının merkezileştiğini ve birkaç kişi tarafından kontrol edildiğini, bunun da ademi merkeziyetçilik savunucuları için endişe verici olduğunu savundu.

Cardano Kurucusu Açıklama

Harris, normal ADA yatırımcılarının ancak Delegated Representatives (DReps) (yetkili temsilci) olmaları halinde yönetime katılabileceklerini söyledi. Bu, yönetişim organının normal kullanıcıları dışladığı ve Pay Havuzu Operatörleri (SPO’lar) ve DReps’in bir parçası olanlara daha fazla güç verdiği anlamına geliyor. Bir Cardano topluluğu üyesi olan Rick McCracken, Cardano kurucusunun İlk Komite ile takip eden Komiteler arasındaki ayrımı açıklamak için bir Twitter Alanı düzenlemesini önerdi. McCracken, Harris’in yorumunun CIP hakkında yayınlanan bilgilere dayandığını ve bu nedenle bir açıklamanın tatmin edici olacağını belirtti.

Cardano kurucusu ise şunları yazdı;

“Bu kategorik olarak yanlıştır ve FUD’un nasıl yayıldığına dair harika bir örnektir.”

Ardından Twitter Space yayını açan Hoskinson yaklaşık 4 saat boyunda binlerce yatırımcıya iddiaların gerçekleri yansıtmadığıyla alakalı açıklamalar yaptı. Vasil ve Alanzo ile gündemde ciddi yer edinen Cardano bir süredir ciddi bir atılım yapamadı bunu fiyat üzerinde de görüyoruz. Bugün ADA Coin fiyatı FTX çöküşü yaşandığı günlerdeki seviyesinde bulunuyor.

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