Tarihin en büyük fiyaskolarından birisi olarak kabul edilen LUNA olayının ardından ayakta kalmaya çalışan LUNC için Binance adım atmaya devam ediyor.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde 7. parti LUNC yakma işlemini tamamlayarak yaklaşık 8,9 milyar LUNC token’ını verdiği söz doğrultusunda tereddüt bile etmeden dolaşımdan kaldırdı. Bu etkinlik, Binance’in LUNC yakma mekanizmasının Terra Classic topluluğuna resmi olarak yeniden tanıtılmasını sağladı.

Binance’in Bir Sonraki LUNC Yakımı

Yakılan token miktarı, 30 Kasım 2022 ile 27 Şubat 2023 tarihleri arasında biriken ücretlere dayanmakta. Binance, yakma işleminden önce USDT, BUSD veya BNB olarak toplanan tüm ücretleri LUNC’a çevirdi. Yakma uygulamasını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için kripto para borsası Kasım ayında haftalık yakmadan aylık yakmaya geçti. Şu anda, %50’den fazla katkısıyla Binance, kripto piyasasındaki en büyük LUNC token yakıcısı konumunda.

Terra topluluğu, ilk Binance LUNC yakımının başarısının ardından şimdi bir sonraki büyük yakımı dört gözle bekliyor ve Binance’in resmi duyurusuna bakılırsa, bir sonraki yakım 2 Nisan gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir. Bu durum ilk olarak önde gelen Terra Classic doğrulayıcısı ClassyCrypto tarafından gün ışığına çıkarıldı.

Terra Classic (LUNC) Fiyat Hareketi

Bu noktaya kadar yakılan toplam LUNC miktarı 48,5 milyar token, ancak hala dolaşımda olan toplam LUNC miktarı muazzam bir 5,9 trilyon. Topluluğun dolaşımdaki arzı azaltmaya yönelik korkunç girişimi, KuCoin ve OKX gibi diğer üst düzey borsalar tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dahası, Binance tarafından gerçekleştirilen son LUNC yakımı yalnızca arzı azaltmakla kalmadı, aynı zamanda tokenın mütevazı bir fiyat artışıyla sonuçlandı. Piyasa verilerine göre LUNC, haberlerin ışığında %4’ün üzerinde kazanç kaydetti ve bu nedenle 2 Nisan’da planlanan ikinci yakma işlemiyle bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Kripto piyasasında gerçekleşen fiyat hareketleri incelendiğinde ise, şu anda LUNC’un fiyatı 0,0001472 dolardan işlem görüyor ve bu da son yedi günde yaşanan %9,12’lik bir düşüşün aksine, son 24 saatte %2.42’lik bir düşüşü temsil ediyor.

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