Türkiye'de de bir çok yatırımcısı bulunan bu altcoin için analiz firmaları bazı noktalara dikkat çekti ve yükselen noktaları vurgualdı.

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Avalanche (AVAX) blok zinciriyle ilgili güncellemeleri yayınlayan popüler bir Twitter adresi olan AVAX Daily, kısa süre önce ağın haftalık raporunu yayınladı. Tweet’te AVAX’ın piyasa değerinin son yedi günde %13’lük çift haneli bir düşüş kaydettiği belirtildi. Piyasa değerinin yanı sıra AVAX’ın kilitli toplam değeri (TVL) de %3’ten fazla düşüş gösterdi.

Yeniden Canlanma Mümkün Mü?

Piyasa değeri ve TVL düşerken, diğer yandan aktif adres sayısı arttı. Bu olumlu bir gelişmeydi ve Avalanche ağının artan kullanımını yansıtıyordu. Dahası, Dune’un verileri Avalanche’ın yeni haftalık adreslerinin bu yılın başından beri yukarı yönlü bir ivme kazandığını ortaya koydu.

Ayrıca, ücretler açısından da büyüme kaydedildi. Token Terminal’e göre, istikrarlı bir düşüşün ardından Avalanche ücretleri ve gelirleri 3 Mart 2023’te artış gösterdi. Zincir üzerindeki diğer birkaç ölçüm de Avalanche’ı destekledi. Örneğin, AVAX’ın vadeli işlemler piyasasındaki talebi oldukça iyi seyretti ve bu durum Binance fonlama oranından da anlaşılıyordu.

LunarCrush’ın verileri, Avalanche etrafındaki düşüş eğilimlerinin geçen hafta %50’nin üzerinde azaldığını ortaya koydu ve bu da kripto topluluğunun token’a olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, AVAX’ın popülerliği, sosyal hacminin son günlerde büyük bir artış kaydetmesiyle önemli ölçüde arttı. Buna ek olarak AVAX, Twitter kitlesi tarafından en iyi DeFi projeleri listesinde ikinci sırada yer alarak popülaritesini daha da artırdı.

Bununla birlikte, coin’in geliştirme faaliyeti metriği geçen hafta güneye doğru hareket etti ve bu da geliştiriciler tarafından ağı iyileştirmek için daha az çaba sarf edildiğini gösterdiğinden sorun yaratabilir.

Ayılar Bir Süre Daha Direksiyonda Mı?

Bu arada, AVAX’ın günlük grafiğine bakıldığında endişelenmek için daha fazla neden olduğu görülüyor. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 55 günlük EMA’nın 20 günlük EMA’yı tersine çevirmek üzere olduğu için düşüş eğilimi gösterme olasılığını ortaya koydu.

AVAX’ın Para Akışı Endeksi (MFI), düşüş sinyali olan nötr bölgeden önemli ölçüde aşağı indi. Chaikin Para Akışı (CMF) da nötr bölgenin altındaydı ve fiyat düşüşü olasılığını daha da artırdı. Basın saatine göre, AVAX son 24 saatte yaklaşık %2 düştü ve 16,35 dolardan işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.