Ethereum balinaları kripto paranın erken zamanlardından bu yana piyasaya yön vermeleriyle tanınıyorlar. Shiba ve bu 7 altcoin radarlarından çıkmıyor.

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Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı, çeşitli makroekonomik faktörlerden ve artan düzenleyici belirsizlikten etkilenen genel piyasa gibi son zamanlarda zorlanıyor. Bununla birlikte, fiyat hareketi, Ethereum (ETH) balinalarının sergilediği gibi, yatırımcıların meme coin biriktirme konusundaki ilgisini kısmen ateşledi.

Shiba Inu Listenin Başında

Bu bağlamda, WhaleStats tarafından 5 Mart’ta paylaşılan verilere göre, Shiba Inu, 601,2 milyon dolar değerindeki SHIB ile ilk 100 Ethereum balinası tarafından %12 oranında tutulan en iyi kripto para birimi olarak ortaya çıktı. SHIB, Ethereum balinaları arasında sırasıyla %16 ve %14 paya sahip olan USDC ve USDT sabit coinleri hariç tutulduğunda en üst sırada yer alıyor.

Son gelişme, WhaleStats tarafından 3 Mart’ta yayınlanan önceki verilerin SHIB’nin ilk 100 Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token için Chainlink’i (LINK) geçtiğini göstermesinin ardından geldi.

ETH balinaları tarafından elde tutulan diğer en iyi kripto paralar arasında 155,9 milyon dolar ile Bitpanda Ecosystem Token (BEST), 150,2 milyon dolar ile Polygon (MATIC), 131,7 milyon dolar ile SwissBorg (CHSB), 130,9 milyon dolar ile Chainlink, 72,7 milyon dolar ile Uniswap (UNI), 70,1 milyon dolar ile Locus Chain (LOCUS) ve 63,3 milyon dolar ile Decentraland (MANA) yer alıyor.

Ethereum Balinaları İçin SHIB’in Anlamı

Shiba Inu’nun Ethereum balinaları arasında zirveye çıkma becerisi, yatırımcı ilgisini potansiyel olarak yeniledi ve bu da SHIB’nin düşüş eğiliminin hakim olduğu fiyatını etkileyebilir. Meme coin şimdi, artan işlem hacminin ödüllerini toplama potansiyeliyle kendini farklı bir konumda buluyor. Bununla birlikte, hacimdeki herhangi bir ani düşüşün kripto paranın fiyatına zarar verebileceği anlamına da geliyor olabilir.

Dahası, bu gelişme Shiba Inu’nun zincir üzerindeki diğer faaliyetlerini, özellikle de Shiba Inu topluluğunun merakla beklediği katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un yakında piyasaya sürülmesini tamamlıyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmamakla birlikte, Shibarium’un ağa sağlayacağı geliştirmeler merakla bekleniyor.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Yazım saatine göre SHIB 0,000011 dolardan işlem görüyordu ve günlük kayıp neredeyse %1’di. Haftalık grafikte, Shiba Inu yaklaşık %10 düşüşte. Öte yandan, SHIB’nin TradingView’deki teknik analizi çoğunlukla düşüş yönünde.

Bu arada, SHIB’nin fiyat projeksiyonuyla ilgili olarak, CoinCodex’teki makine öğrenimi algoritmaları, SHIB’nin yıl sonuna doğru düşüş eğilimi yaşayabileceğini gösteriyor. Projeksiyona göre, token 30 Aralık 2023’te 0,00000361 dolardan işlem görebilir.

SHIB hala önemli kullanım durumlarından yoksun olduğundan, token büyük ölçüde ağ geliştirmenin benimsenmesine ve başarısına dayanıyor. Aynı zamanda token, genel piyasa duyarlılığına da bağlı olacaktır. Dahası, geçmiş fiyat hareketlerine göre SHIB, yeni bir kripto milyonerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan önceki yüksek seviyeleri geri kazanma potansiyeline sahiptir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.