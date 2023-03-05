Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba Inu’da Ayı Korkusu! Dünyaca Ünlü Borsadan Shiba Inu İçin Kritik Haber! Yatırımcı Hazır Olsun!

Shiba Inu’da Ayı Korkusu! Dünyaca Ünlü Borsadan Shiba Inu İçin Kritik Haber! Yatırımcı Hazır Olsun!

Dünyanın en çok sevilen meme coin'lerinden birisi olan Shiba için açıklanan son gelişme bile fiyat yükselişini tetikleyemedi.
19:00
5 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları ve destekçileri arasında en sık sorulan soru “Shibarium ne zaman” olmuş durumda. Shiba Inu’nun baş geliştiricisinden gelen alaycı açıklama, bu sorunun cevabının ulaşılamaz görünmesine neden olabilir, ancak SHIB token’ı ilerleyişini sürdürüyor.

Shiba Inu (SHIB), Londra merkezli BTCC borsasında alınıp satılabilir kripto para birimleri listesine eklendi. SHIB’nin BTCC borsasına eklenmesi 3 Mart’ta duyuruldu ve bu da muhtemelen halka açık ticaret seçeneklerinin sayısını artıracak.

Shiba Inu Nasıl Tepki Verdi?

BTCC, SHIB token’ını ekleyerek büyük kripto para alım satım platformları arasında köpek temalı meme coine artan ilgiyi gösteriyor. Binance kısa süre önce SHIB/USD işlem çiftinin kullanılabilirliğini duyurdu. Buna ek olarak, Coinbase ve Bitstamp gibi tanınmış pazar yerleri de artık token için alım satım desteği sağlamakta.

Shiba Inu’nun günlük zaman dilimi analizi, mevcut gelişmenin onu hiçbir şekilde etkilemediğini ortaya koydu. Bunun yerine, önceki üç gün boyunca devam ettiği düşüş eğilimini sürdürdü. Bu yazı itibariyle, token son üç günde yaklaşık %1 ve toplamda yaklaşık %8 değer kaybederek yaklaşık 0,000011 dolardan işlem gördü.

Varlık, fiyat düşüşünün ardından Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisinin konumundan da görüldüğü gibi bir ayı trendine girdi. RSI’ın nötr çizginin altına düşmesiyle güçlü bir SHIB ayı eğilimi ortaya çıktı. Ne kadar süre dayanacağı belirsiz olsa da, destek hattı 0,000010 dolar civarında bulunuyor. 0,000014 ve 0,000015 dolar civarında ise direnç bölgesine sahip.

Hacim ve Aktif Adres Durakları

Ayrıca, SHIB’nin hacminin azaldığı görülmüş durumda. Santiment’in hacim göstergesine göre, Şubat ayında hacim azaldı ve bu da daha az kişinin token ile etkileşime girdiğini gösteriyor. Metrik, bu yazı itibariyle yaklaşık 145,6 milyon olarak gerçekleşti. Aktif adreslere ilişkin göstergede de bir düşüş kaydedildi. Yedi günlük aktif adres göstergesi bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada 30.000’den fazla aktif adres vardı.

SHIB’nin son dönemdeki ilerlemesine verilen sessiz tepki göz önüne alındığında, Shiba Inu’nun yükselişe geçmesi için sağlam bir katalizöre ihtiyacı olabilir. Potansiyel olarak bu desteği sağlayacak olan Shibarium lansmanı olabilir, ancak bu etkinliğin kesin zamanlaması hala belirsiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Shiba Inu Ve Bu 7 Altcoin Şov Yapıyor! Ethereum’un Kralları Onların Peşinden Gidiyor!
Shiba Inu Ve Bu 7 Altcoin Şov Yapıyor! Ethereum’un Kralları Onların Peşinden Gidiyor!
3 Ayda 10 Milyar Dolar Eridi! Binance Şimdi Ne Yapacak? Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı Mı?
3 Ayda 10 Milyar Dolar Eridi! Binance Şimdi Ne Yapacak? Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı Mı?
3 Analiz Firması Tek Bir Şey Söylüyor! Popüler Altcoin’e Olan Talep Neyin İşareti?
3 Analiz Firması Tek Bir Şey Söylüyor! Popüler Altcoin’e Olan Talep Neyin İşareti?
WhaleStats, Ethereum Balinalarının Radarındaki Altcoin’leri Sıraladı!
WhaleStats, Ethereum Balinalarının Radarındaki Altcoin’leri Sıraladı!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Tarih Açıklandı! Yatırımcısı Bayram Edecek! Terra Classic (LUNC) İçin Bakın İkinci Yakım Ne Zaman Gerçekleşecek?
Tarih Açıklandı! Yatırımcısı Bayram Edecek! Terra Classic (LUNC) İçin Bakın İkinci Yakım Ne Zaman Gerçekleşecek?
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Fırsat Hedefler! AVAX, CEEK, Fetch (FET), LUNA, Solana ve ANKR Coin Yorum!
Fırsat Hedefler! AVAX, CEEK, Fetch (FET), LUNA, Solana ve ANKR Coin Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023