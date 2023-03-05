Dünyanın en çok sevilen meme coin'lerinden birisi olan Shiba için açıklanan son gelişme bile fiyat yükselişini tetikleyemedi.

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Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları ve destekçileri arasında en sık sorulan soru “Shibarium ne zaman” olmuş durumda. Shiba Inu’nun baş geliştiricisinden gelen alaycı açıklama, bu sorunun cevabının ulaşılamaz görünmesine neden olabilir, ancak SHIB token’ı ilerleyişini sürdürüyor.

Shiba Inu (SHIB), Londra merkezli BTCC borsasında alınıp satılabilir kripto para birimleri listesine eklendi. SHIB’nin BTCC borsasına eklenmesi 3 Mart’ta duyuruldu ve bu da muhtemelen halka açık ticaret seçeneklerinin sayısını artıracak.

Shiba Inu Nasıl Tepki Verdi?

BTCC, SHIB token’ını ekleyerek büyük kripto para alım satım platformları arasında köpek temalı meme coine artan ilgiyi gösteriyor. Binance kısa süre önce SHIB/USD işlem çiftinin kullanılabilirliğini duyurdu. Buna ek olarak, Coinbase ve Bitstamp gibi tanınmış pazar yerleri de artık token için alım satım desteği sağlamakta.

Shiba Inu’nun günlük zaman dilimi analizi, mevcut gelişmenin onu hiçbir şekilde etkilemediğini ortaya koydu. Bunun yerine, önceki üç gün boyunca devam ettiği düşüş eğilimini sürdürdü. Bu yazı itibariyle, token son üç günde yaklaşık %1 ve toplamda yaklaşık %8 değer kaybederek yaklaşık 0,000011 dolardan işlem gördü.

Varlık, fiyat düşüşünün ardından Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisinin konumundan da görüldüğü gibi bir ayı trendine girdi. RSI’ın nötr çizginin altına düşmesiyle güçlü bir SHIB ayı eğilimi ortaya çıktı. Ne kadar süre dayanacağı belirsiz olsa da, destek hattı 0,000010 dolar civarında bulunuyor. 0,000014 ve 0,000015 dolar civarında ise direnç bölgesine sahip.

Hacim ve Aktif Adres Durakları

Ayrıca, SHIB’nin hacminin azaldığı görülmüş durumda. Santiment’in hacim göstergesine göre, Şubat ayında hacim azaldı ve bu da daha az kişinin token ile etkileşime girdiğini gösteriyor. Metrik, bu yazı itibariyle yaklaşık 145,6 milyon olarak gerçekleşti. Aktif adreslere ilişkin göstergede de bir düşüş kaydedildi. Yedi günlük aktif adres göstergesi bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada 30.000’den fazla aktif adres vardı.

SHIB’nin son dönemdeki ilerlemesine verilen sessiz tepki göz önüne alındığında, Shiba Inu’nun yükselişe geçmesi için sağlam bir katalizöre ihtiyacı olabilir. Potansiyel olarak bu desteği sağlayacak olan Shibarium lansmanı olabilir, ancak bu etkinliğin kesin zamanlaması hala belirsiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.