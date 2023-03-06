Şubat ayının ortasından bu yana düşen popüler altcoin için teknik olumsuz sinyaller vermeye devam ediyor. İşte o altcoin için korkutan senaryo.

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Kripto para piyasasının genelinde artan satış baskısıyla birlikte, Polygon‘un yerel varlığı MATIC fiyatı Şubat ortasında başlayan ve devam eden düzeltmesini genişleterek sürdürdüğü görülüyor. Şimdiye kadar 1,53 dolardan bir V şeklinde gerçekleşen düşüşle popüler altcoin’in fiyatı yüzde 26,65 oranında düştü. Bu düşüşle MATIC yatırımcıları Ocak rallisi sırasında elde ettikleri kazanımlarının yüzde 50’sini kaybettiler. Peki MATIC için sırada ne var? İşte MATIC fiyatının kaybettiği yükseliş momentumunu geri kazanana kadar düşüşünü ne kadar devam ettirebileceğine dair fiyat analizi.

Polygon Fiyat Analizi

MATIC fiyatı, 18 Şubat’ta 2023 tarihinde 1,53 dolardan aşağı yönde harekete geçerek yeni bir düzeltme aşamasına girdi. Ortaya çıkan V şeklindeki düşüş trendi, 1,3 dolardaki son salınım tepesi ve en son 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesi gibi birkaç önemli destek seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla sonuçlandı.

Bu tür bir düşüş trendi, satıcıların güçlü olduğunu ve piyasadaki yoğun satış baskısını gösterir. Yukarıda belirtildiği gibi altcoin‘in fiyatı 0,5 Fibonacci seviyesi olan 1,16 dolarda düşüş eğilimi gösterdi ve satıcılar bu seviye üzerinden daha fazla düşüşü desteklemek için alıcılara ek bir direnç sunmuş oldular.

Potansiyel düşüş fiyatın ek olarak yaklaşık yüzde 10 oranında düşerek 0,618 Fibonacci seviyesine ve 1,05 dolardaki birleşik desteğe gerilemesine neden olabilir. Bu, MATIC yatırımcılarının Ocak rallisi sırasında elde ettikleri kazanımlarının yüzde 60’ından fazlasını kaybetmeleri anlamına geliyor. Daha fazla düşüş olmaması, yükseliş trendinin yeniden başlama ihtimalini zayıflatacağından alıcıların fiyatı bu desteğin üzerinde tutmaları gerekiyor. Elbette bu beklentinin gerçekleşmesi kripto para piyasasının durumuna bağlı olacak.

MATIC İçin Teknik Göstergeler

Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) eğimi negatif bölgenin derinliklerine dalarak fiyat üzerinde altta yatan düşüş trendi baskısında artışa işaret ediyor. Düşen Polygon fiyatı kısa süre önce 20 ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar’daki (EMA) dinamik desteği aşağı yönde kırıp geçti ve bunlar artık potansiyel fiyat yükselişi karşısında önemli direnç görevi görecekler.