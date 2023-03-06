Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Korkutan Senaryo Masada! Ethereum Bütün Altcoin’leri Etkileyecek Mi? Fiyat Neden Düşüyor?

Korkutan Senaryo Masada! Ethereum Bütün Altcoin’leri Etkileyecek Mi? Fiyat Neden Düşüyor?

Ethereum'da korkutan bir gelişme yaşandı. Büyük bir Ethereum balinası 2017 yılından bu yana tuttuğu ETH'lerini elden çıkarıyormuş gibi görünüyor.
11:30
6 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın değer açısından en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum, Silvergate Debacle nedeniyle artan volatilite nedeniyle muazzam bir satış baskısı altında işlem görüyor.

Yatırımcılar, Silvergate’in son başvurularda yaptığı olası sıkıntılara yönelik uyarıda bulunmasıyla piyasaya yeniden girme konusunda tereddütlü görünüyor. Bununla birlikte, hareketsiz bir balina cüzdanı, çöken pazarın ortasında rezervinden çıkarken yakalandı.

ETH Balinası Fiyat Düşüşüne Yol Açabilir Mi?

On chain verilerine göre, çok uzun süredir hareketsiz olan bir balina cüzdanı, son fiyat düşüşünün ortasında birden fazla işlemde Ethereum rezervinin bir kısmı olan 10.266’sını taşıdı. Balina adresi, tek bir işlemde yaklaşık 16 milyon dolar değerinde olan ETH’yi taşıyarak büyük bir işlem gerçekleştirdi. Piyasa takipçileri, taşınan Ethereum’un 2017 yılında madencilik yoluyla elde edildiğini bildirdi.

Balina, taşınan 10.266 Ethereum’dan 1.322 ETH’yi (yaklaşık 2 milyon dolar değerinde) Poloniex kripto borsasına aktardığını ekledi. Bununla birlikte, Ethereum fiyatı son 7 gün içinde yaklaşık %5’lik bir darbe alarak 1600 dolar fiyat seviyesinde işlem görmeye başladı.

Ethereum Son Durumu

Yaşanan büyük çöküşler ve son olarak da Sam Bankman-Fried’in (SBF) FTX fiyaskosundan kurtulduktan sonra, kripto piyasası Mart ayının ilk haftasında bir başka büyük düşüş daha yaşadı. Kaliforniya merkezli banka Silvergate Capital Corp, dijital varlık ödeme ağını durdurmaya karar verdi. Bu, bankanın uygulanabilirliğini vurgulamasının ardından geldi.

Ethereum fiyatları yılın başından bu yana çarpıcı bir biçimde %30 artış gösterdi. Buna rağmen geçmişte sahip olduğu zirve noktasından çok ama çok uzak görünüyor. Bununla birlikte, ETH fiyatı geçtiğimiz ayların aksine son 30 gün içinde yavaş bir seyir izledi ve yaklaşık olarak %6’lık bir fiyat düşüşü kaydetti. Ethereum’da 24 saatlik işlem hacmi incelendiğinde ise fiyatta %2 oranında düşüş olduğu ve buna bağlı olarak hacmin 4,78 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!
Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!
2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!
Bitcoin ve Altcoin’leri Olanlar Bu Tarihlere Dikkat! Ya Tamam Ya Devam!
Bitcoin ve Altcoin’leri Olanlar Bu Tarihlere Dikkat! Ya Tamam Ya Devam!
Bitcoin Ustası Pası Verdi, Ünlü Analist Bu Altcoin’i İşaret Etti! Sert Yükseliş An Meselesi!
Bitcoin Ustası Pası Verdi, Ünlü Analist Bu Altcoin’i İşaret Etti! Sert Yükseliş An Meselesi!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023