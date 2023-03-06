Ethereum'da korkutan bir gelişme yaşandı. Büyük bir Ethereum balinası 2017 yılından bu yana tuttuğu ETH'lerini elden çıkarıyormuş gibi görünüyor.

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Dünyanın değer açısından en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum, Silvergate Debacle nedeniyle artan volatilite nedeniyle muazzam bir satış baskısı altında işlem görüyor.

Yatırımcılar, Silvergate’in son başvurularda yaptığı olası sıkıntılara yönelik uyarıda bulunmasıyla piyasaya yeniden girme konusunda tereddütlü görünüyor. Bununla birlikte, hareketsiz bir balina cüzdanı, çöken pazarın ortasında rezervinden çıkarken yakalandı.

ETH Balinası Fiyat Düşüşüne Yol Açabilir Mi?

On chain verilerine göre, çok uzun süredir hareketsiz olan bir balina cüzdanı, son fiyat düşüşünün ortasında birden fazla işlemde Ethereum rezervinin bir kısmı olan 10.266’sını taşıdı. Balina adresi, tek bir işlemde yaklaşık 16 milyon dolar değerinde olan ETH’yi taşıyarak büyük bir işlem gerçekleştirdi. Piyasa takipçileri, taşınan Ethereum’un 2017 yılında madencilik yoluyla elde edildiğini bildirdi.

Balina, taşınan 10.266 Ethereum’dan 1.322 ETH’yi (yaklaşık 2 milyon dolar değerinde) Poloniex kripto borsasına aktardığını ekledi. Bununla birlikte, Ethereum fiyatı son 7 gün içinde yaklaşık %5’lik bir darbe alarak 1600 dolar fiyat seviyesinde işlem görmeye başladı.

Ethereum Son Durumu

Yaşanan büyük çöküşler ve son olarak da Sam Bankman-Fried’in (SBF) FTX fiyaskosundan kurtulduktan sonra, kripto piyasası Mart ayının ilk haftasında bir başka büyük düşüş daha yaşadı. Kaliforniya merkezli banka Silvergate Capital Corp, dijital varlık ödeme ağını durdurmaya karar verdi. Bu, bankanın uygulanabilirliğini vurgulamasının ardından geldi.

Ethereum fiyatları yılın başından bu yana çarpıcı bir biçimde %30 artış gösterdi. Buna rağmen geçmişte sahip olduğu zirve noktasından çok ama çok uzak görünüyor. Bununla birlikte, ETH fiyatı geçtiğimiz ayların aksine son 30 gün içinde yavaş bir seyir izledi ve yaklaşık olarak %6’lık bir fiyat düşüşü kaydetti. Ethereum’da 24 saatlik işlem hacmi incelendiğinde ise fiyatta %2 oranında düşüş olduğu ve buna bağlı olarak hacmin 4,78 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.