Tecrübeli analist Tone Vays, Bitcoin'in (BTC) altı haneli seviyeye doğru büyük bir patlama için hazırlanıyor olabileceğini iddia ederek potansiyel hedef olarak ağızları açık bırakacak iki seviye verdi.

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Tecrübeli analist Tone Vays, Bitcoin‘in (BTC) altı haneli seviyeye doğru büyük bir patlama için hazırlanıyor olabileceğini ve 300 bin dolara kadar çıkabileceğine inandığını belirtti. İşte Vays’in dikkat çeken BTC yorumu.

Bitcoin’i Yeni Rekor Seviyelere Götürecek O Kutlu Yol

Analist Tone Vays, YouTube kanalından yaptığı yeni bir strateji oturumunda Bitcoin’in bir sonraki boğa piyasasında mevcut fiyatlardan yüzde 792 ila yüzde bin 238 arasında yükselebileceğini söyledi.

Vays, BTC yorumunda “İşte benim projeksiyonum bu. İki yol var. 2021’de sona eren son döngüde olduğu gibi bu çizgiyi (çapraz direnci) iki kez geçmeyi deneyebiliriz. Ya da 2017’deki önceki döngüde olduğu gibi bu çizgiyi sona yakın bir kez geçmeyi deneyebiliriz. Sona yakın deneme olacak olursa daha yükseğe çıkacağız (300 bin dolar). Eğer iki kez vurursak bu seviyeye göre daha aşağıda bir notaya gideriz (200 bin dolar). Şahsen ben iki kez denenmesini tercih ederim. Çünkü Bitcoin’in bu kadar ucuz olmasından bıktım.” ifadelerini kullandı.

Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in 2025’te bir süre ilk hedefi olan 200 bin dolara doğru yükselebileceğini düşündüğü görülüyor. BTC’nin daha da yükselerek 300 bin dolara çıkması halinde Vays bunun 2025’in sonlarında ya da 2026’nın başında gerçekleşebileceğini bekliyor.

Bitcoin’in 20 Bin Dolara Düşmesini Bekliyor

Öte yandan Vays, Bitcoin‘de düzeltme olarak nitelendirilen mevcut geri çekilmenin henüz sona ermediği konusunda da yatırımcıları uyardı. Analist, “Önceki haftada kötü bir mum kapanışı oldu ve bu şu anda bizi uzun vadeli hareketli ortalamaya ve 20 bin dolara kadar bir geri çekilmeye hazırlanıldığı anlamına geliyor.” dedi.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,15 yükselişle 22 bin 415 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın gün içinde en düşük ve en yüksek seviyeler olarak sırasıyla 22 bin 331 dolar ve 2 bin 497 doları gördüğü görülüyor.