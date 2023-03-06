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Kral kripto para birimi birkaç gündür dört saatlik grafikte dünyanın en düz çizgisini çizmek için mücadele veriyor. Büyük ölçüde başarılı oldu da sığ hareketler yatırımcıların canını sıkıyor ve birçok altcoinde belirsizlik nedeniyle daha fazla satış görülüyor. Peki Bitcoin’den daha iyi performans gösteren hangi altcoin Elon Musk’ın yeni gözdesi oldu.

SingularityNet (AGIX)

Her dönemde tüm piyasa düşse de bazı istisna kripto paraların yükseldiğini görürüz. Bu kimi zaman meme tokenler oldu kimi zaman metaverse altcoinleri. Bugün ise Elon Musk’ın da desteğiyle yapay zeka odaklı altcoinler piyasanın genelinden daha iyi performans gösteriyor. Blockchain tabanlı yapay zeka çözümleri konusunda ChatGPT lansmanından önce çok az proje vardı. Bunlardan biri de AGIX Coin’di. Yatırımcılar Fet Coin ile birlikte AGIX Coin’e de yapay zekanın popülerliğini artırmasıyla ilgi göstermeye başladı.

Peki bunları OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi ürünlerden çok mu daha iyi? Asla, kripto da odak noktası bu da değil zaten, hype neredeyse o alandaki altcoinler mükemmel olmasa da ciddi fiyatlamalar yapar. Burada da durum budur. Elon Musk geçtiğimiz hafta Cuma günü eskiden kripto paralarla ilgilenirken artık yapay zekayla meşgul olduğunu söyledi. Bu açıklama önümüzdeki aylarda Elon Musk’ın desteğiyle yapay zeka altcoinlerin daha da yükselebileceği anlamını taşıyor. Elon Musk’ın yeni gözdeleri (o böyle bir şey iddia etmese de kategorik olarak, tıpkı Dogecoin rakipleri vs gibi) yükselişini sürdürebilir.

AGIX Coin Yorum

SingularityNet son yedi günde Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. Mevcut yapay zeka furyası sayesinde BTC %3,5 oranında gerilerken, AGIX %17,5 oranında değer kazandı. Bu yazının yazıldığı sırada BTC, Silvergate bankasının büyük kripto müşterileriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından 2 Mart’ta yaşanan keskin düşüşün ardından 22.400 dolar seviyesinde bulunuyordu. AGIX Coin için teknik göstergeler fiyatın bir süre yatay seyredebileceğine işaret ediyor. AGIX önümüzdeki birkaç saat/gün içinde %38,2 Fib seviyesi (0,47538 dolar) ile %50 Fib seviyesi (0,49162$) arasında hareketine devam edebilir. Yatırımcılar, kar aramak için aralığın en yüksek (0,49162) ve en düşük (0,47538) seviyelerini hedefleyebilir.

Konsolidasyon aralığının ihlal edilmesi, yukarıdaki nötr tezi geçersiz kılacaktır. Yukarı yönlü bir kırılma, boğalar 0,507 ve 0,5309 dolar sonrasında 0,56 dolar direncine itebilir. Tersi senaryoda 0,455 ve 0,422 dolar testlerini görebiliriz.