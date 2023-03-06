Ünlü kripto yöneticisi geleceğe nasıl bakıyor? Volatilite ne zaman artacak? Yarının önemli gelişmeleri ve daha fazlası.

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Kral kripto para birimi 22.400 dolar seviyesinde ve günlerdir neredeyse yatay hareket ediyor. Peki kripto yöneticileri neler düşünüyor? Bitcoin ve diğerleri 2023 yılına kötü bir başlangıç yapmadı ancak yoğun makro ekonomik gündem ve FTX’in endüstriye miras bıraktığı sorunlar risk iştahını sınırlandırıyor. Alanında söz sahibi isimlerin kripto değerlendirmelerine göz atalım.

Coinbase Kripto Yorumu

Coinbase Kurumsal Araştırma Başkanı David Duong, kurumsal yatırımcıların Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışındaki kripto varlıklarına daha açık olabileceğini söylüyor. Duong’a göre, Coinbase’deki tüm kurumsal akışların neredeyse yarısı BTC ve ETH dışındaki varlıklara yönelik. Akışlar açısından, kurumsal müşterilerin %55’i BTC ve ETH odaklı yatırım yaparken azınlık altcoinlerle işlem yapıyor. Duong, Bitcoin ve Ethereum dışında ekosistemde neler olup bittiğine çok fazla dikkat edildiği görüşünde.

Duong, makro faktörler, mevsimsellik ve kriptonun diğer risk varlıklarından ayrışma potansiyeli nedeniyle piyasa koşullarının şu anda nispeten belirsiz olduğunu söylüyor.

“Bence şu anda yaşananlar çok daha makro odaklı olma eğiliminde, öyle ki insanların fark etmediği şey, bunun mevsimsel olarak birçok riskli varlık için daha zayıf bir dönem olduğudur. Bu dönem volatiliteden önceki dönemdir. Çünkü insanların ikramiye ödemelerini aldıkları, emeklilik fonlarına para yatırdıkları ve vergi sezonu için çok sayıda çek kesilmeden hemen önceki dönemdeyiz.”

Kripto Paralarda Yarın

Yarın Çin’in ithalat ve ihracat verileri açıklanacak. Yıllık veriler kapanmaya rağmen beklentiden daha iyi gelirse bu durum kriptonun yükselmesini sağlayabilir. Akşam ise Powell bazı açıklamalarda bulunacak. Son gelen enflasyon ve PCE verisi fiyat pahalılığının devam ettiğini gösteriyor. Bu durum Fed’i daha sert adımlar atmaya itebilir. İstihdam ve enflasyona dair değerlendirmeler yapması halinde Powell’ın 18:00 konuşması kripto paralardaki volatilitenin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Bugün haftanın geri kalanına göre çok daha sakin olacak akşamüzeri ABD fabrika siparişleri gelecek ve ekonomideki canlılığa dikkate değer bir veri olduğu için takip edilecek. Bitcoin’in 21.800 dolar seviyesini koruyarak 22.400 dolar üzerinde yükseliş hareketini devam ettirmesi gerekiyor. Makro ekonomik gelişmeler her iki yöne tetikleyici güçte olacak.