XRP ve SEC arasında gerçekleşen dava gün geçtikçe ilginç bir hal alıyor. Davanın yargıcı hakkında inanılmaz bir iddia ortaya çıktı.

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Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin kararını beklemeye devam ederken, XRP topluluğunda sorumlu yargıç Analisa Torres’in derin devletin bir parçası olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Bu nedenle, teorinin destekçileri Ripple’ın SEC’e karşı kaybetmesini bekliyor.

Ancak, 75.000 XRP yatırımcısını bir amicus brief ile temsil eden saygın XRP topluluğu avukatı John E. Deaton, bu teoriye şiddetle karşı çıkıyor. Ona göre Ripple ve XRP, Yargıç Torres’e sahip oldukları için “şanslı”.

Ripple Davasında Yargıç Torres Hakkında Söylentiler

Yargıç Torres’in devletin bir parçası olduğu teorisi, XRP topluluğunda popüler bir Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. Ripple’ın SEC’e karşı açtığı davayı kaybedeceğini çünkü Yargıç Torres’in elit bir çevreye, derin devlete ait olduğunu yazdı.

Bunun sözde kanıtı, Yargıç Torres’in Jeffery Epstein’ın öldüğü gece kayıtlarda tahribat yarattığını itiraf eden iki hapishane gardiyanına karşı açılan davayı reddetmesi oldu.

Anlaşılması açısından Epstein, 2019 yılında fuhuş, insan kaçakçılığı ve reşit olmayanlara birden fazla kez tecavüz etmekle suçlanan Amerikalı bir yatırım bankacısıydı. Düzinelerce kızı istismar etmek ve onları elit arkadaşlarına sağlamakla suçlanıyordu.

10 Ağustos 2019’da Epstein New York’taki hücresinde ölü bulundu. Yetkililer intihar ettiğine inanıyor. Ancak kayıp güvenlik kameraları ve tahrip edilmiş belgeler nedeniyle Epstein’ın hükümetteki güçlü kişilerin sırlarını korumak için öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ancak Deaton, insanların kararı yanlış okuduğunu belirtti. Ona göre yargıç Torres iki gardiyan hakkındaki davayı resmi gerekçelerle reddetti.

Deaton şu açıklamayı yaptı:

İnsanlar bunu tamamen yanlış okuyor. İnsanlar yargıç Torres’in Epstein ile ilgili kayıtlarda tahribat yapan iki gardiyana karşı açılan davayı reddettiğini okuyor ve ardından yargıç Torres’in derin devletin bir parçası olduğu ve bu nedenle SEC lehine karar vereceği gibi çılgınca bir sıçrama yapıyor. Bu kesinlikle doğru değil.

Yargıç Ters Köşe Mi Yaptı?

Avukata göre, Yargıç Torres söylentilerde iddia edildiği gibi davayı özet olarak reddetmedi. Savcıların geçen hafta yaptıkları bir başvuruda gardiyanların ertelenmiş kovuşturmayı tamamladığını söylemesinin ardından, bir anlaşma uyarınca davayı reddetti.

Deaton, yargıç Torres’e ulaşıldığı için şanslı olduklarını vurguladı. Yazım zamanında, XRP fiyatı 0,3638 dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte, fiyatın ana destek seviyesi 0,3708 dolardan aşağıya doğru çevrildi.