Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!

Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!

XRP ve SEC arasında gerçekleşen dava gün geçtikçe ilginç bir hal alıyor. Davanın yargıcı hakkında inanılmaz bir iddia ortaya çıktı.
13:50
6 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin kararını beklemeye devam ederken, XRP topluluğunda sorumlu yargıç Analisa Torres’in derin devletin bir parçası olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Bu nedenle, teorinin destekçileri Ripple’ın SEC’e karşı kaybetmesini bekliyor.

Ancak, 75.000 XRP yatırımcısını bir amicus brief ile temsil eden saygın XRP topluluğu avukatı John E. Deaton, bu teoriye şiddetle karşı çıkıyor. Ona göre Ripple ve XRP, Yargıç Torres’e sahip oldukları için “şanslı”.

Ripple Davasında Yargıç Torres Hakkında Söylentiler

Yargıç Torres’in devletin bir parçası olduğu teorisi, XRP topluluğunda popüler bir Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. Ripple’ın SEC’e karşı açtığı davayı kaybedeceğini çünkü Yargıç Torres’in elit bir çevreye, derin devlete ait olduğunu yazdı.

Bunun sözde kanıtı, Yargıç Torres’in Jeffery Epstein’ın öldüğü gece kayıtlarda tahribat yarattığını itiraf eden iki hapishane gardiyanına karşı açılan davayı reddetmesi oldu.

Anlaşılması açısından Epstein, 2019 yılında fuhuş, insan kaçakçılığı ve reşit olmayanlara birden fazla kez tecavüz etmekle suçlanan Amerikalı bir yatırım bankacısıydı. Düzinelerce kızı istismar etmek ve onları elit arkadaşlarına sağlamakla suçlanıyordu.

10 Ağustos 2019’da Epstein New York’taki hücresinde ölü bulundu. Yetkililer intihar ettiğine inanıyor. Ancak kayıp güvenlik kameraları ve tahrip edilmiş belgeler nedeniyle Epstein’ın hükümetteki güçlü kişilerin sırlarını korumak için öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ancak Deaton, insanların kararı yanlış okuduğunu belirtti. Ona göre yargıç Torres iki gardiyan hakkındaki davayı resmi gerekçelerle reddetti.

Deaton şu açıklamayı yaptı:

İnsanlar bunu tamamen yanlış okuyor. İnsanlar yargıç Torres’in Epstein ile ilgili kayıtlarda tahribat yapan iki gardiyana karşı açılan davayı reddettiğini okuyor ve ardından yargıç Torres’in derin devletin bir parçası olduğu ve bu nedenle SEC lehine karar vereceği gibi çılgınca bir sıçrama yapıyor. Bu kesinlikle doğru değil.

Yargıç Ters Köşe Mi Yaptı?

Avukata göre, Yargıç Torres söylentilerde iddia edildiği gibi davayı özet olarak reddetmedi. Savcıların geçen hafta yaptıkları bir başvuruda gardiyanların ertelenmiş kovuşturmayı tamamladığını söylemesinin ardından, bir anlaşma uyarınca davayı reddetti.

Deaton, yargıç Torres’e ulaşıldığı için şanslı olduklarını vurguladı. Yazım zamanında, XRP fiyatı 0,3638 dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte, fiyatın ana destek seviyesi 0,3708 dolardan aşağıya doğru çevrildi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!
2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!
Bitcoin ve Altcoin’leri Olanlar Bu Tarihlere Dikkat! Ya Tamam Ya Devam!
Bitcoin ve Altcoin’leri Olanlar Bu Tarihlere Dikkat! Ya Tamam Ya Devam!
Korkutan Senaryo Masada! Ethereum Bütün Altcoin’leri Etkileyecek Mi? Fiyat Neden Düşüyor?
Korkutan Senaryo Masada! Ethereum Bütün Altcoin’leri Etkileyecek Mi? Fiyat Neden Düşüyor?
Bitcoin Ustası Pası Verdi, Ünlü Analist Bu Altcoin’i İşaret Etti! Sert Yükseliş An Meselesi!
Bitcoin Ustası Pası Verdi, Ünlü Analist Bu Altcoin’i İşaret Etti! Sert Yükseliş An Meselesi!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023