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2022’deki büyük çöküşü öngörerek buna göre pozisyon olan Social Capital CEO’su ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, Amerikan borsalarının temellerinin sarsılmaya başladığını belirterek yatırımcıları uyardı. Palihapitiya’nın bu uyarısı Bitcoin (BTC) ve altcoin’i olanları da yakından ilgilendiriyor.

Şirketlerin Kazançları İle Nakit Akışları Arasındaki Makas Açılıyor

2022’de boyunca piyasadaki çöküşü en iyi şekilde tespit eden ve buna göre pozisyon alan ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, All-In Podcast’in yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Palihapitiya, S&P 500 şirketlerinden bazılarının açıkladıkları kazançlar ile nakit akışları arasındaki büyük eşitsizliği gösteren bir Bloomberg grafiğini paylaştı.

Social Capital CEO’suna göre, iki temel ölçüt arasındaki uçurum yaklaşık otuz yılın en geniş noktasında. Palihapitiya, bu uçuruma ilişkin değerlendirmesinde “2020 ila 2024 dönemine odaklanırsanız, gördüğünüz beyaz çizgi amortisman ve itfaya göre ayarlanmış net gelir, mavi çizgi ise operasyondan elde edilen nakit akışlarıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Bunlar dünyanın en iyi 500 şirketi. Beyaz çizgi Wall Street’e kağıt üzerinde ne kazandığınızı söylediğinizdir. Mavi çizgi ise gerçekte banka hesabında görünen varlıklar. Peki neden birisine kazandığınızı söylediğiniz ile bankada görünen arasında bir uçurum olabilir? Bunun nedeni, kullanabileceğiniz türlü muhasebe hilesinin olmasıdır. Şu anda en kötü kazanç durumuna sahibiz, yani insanlara söylediklerimizle banka hesabımızdaki gerçekler arasında 1990’dan bu yana 30 yıldır yaşadığımız en kötü uçurum var. Dolayısıyla bu durum, her şeyin yolunda göründüğünden emin olmaya çalışmanın son birkaç aşamasında olabileceğimiz gerçeğini ön plana çıkarıyor.” dedi.

Amerikan Borsaları Çökebilir

Milyarder risk sermayedarına göre, S&P 500 şirketlerinin zayıf nakit akışları ufukta bir borsa çöküşü yaşanabileceğini gösteriyor olabilir. Palihapitiya, çöküş beklentisi için “Yatırım dünyasında bu kazanç durgunluğunun aslında çöküşün eli kulağında olduğunu düşünen bir grup haklı olabilir ve sonra söyleyecekleri şey, hepimiz bu kazançların sahte olduğunu anladığımızda ve yüzde 15’i sıfırladığınızda, işte o zaman S&P 500’de 3 bin seviyesinin ortasına ulaşırsınız. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama dünyayı görme biçimlerinin inandırıcı olabileceğini destekleyen daha fazla kanıt var.” dedi.

Palihapitiya’nın Amerikan borsalarının çökebileceğine inanıyor olması BTC ve altcoin‘ler için kritik. Bilindiği gibi Bitcoin ve altcoin’ler ağırlıklı olarak Amerikan borsaları ile birlikte hareket ediyor ve orada yaşanacak çöküş fiyatları yeni diplere doğru itebilir.