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Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününe kritik fiyat seviyelerinde başladı.
14:45
6 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni haftaya kritik fiyat seviyeleri ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yeni haftanın ilk gününde volatilitesi düşük fiyat hareketleri kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı

Son haftalarda güncel haber akışlarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününde düşük volatilitede fiyat hareketleri kaydetti ve 22.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1565 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 20 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği sürerken piyasada pozitif ayrışan ve gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Conflux (CFX), Decentraland (MANA), ETHW, GMX ve CRV de CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimlerin başında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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