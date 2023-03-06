Bitcoin'in (BTC) logaritmik fiyat grafiği oldukça olumlu bir tabloya işaret ediyor. İşte BTC'de büyük sürprize işaret eden o grafikten hareketle uzmanların ve piyasa analistlerinin ortaya koyduğu fiyat hedefi.

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Bitcoin (BTC) son birkaç haftadır yatay bir seyir izliyor ve bazı yatırımcılar yeni bir yükseliş döngüsü için giderek daha sabırsız hale geliyor. Ancak bazı analistlere göre, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi, BTC’nin 500 dolar seviyesinin altında işlem gördüğü 2015 yılında görülene benzer bir hareketi tetikleyebilecek bir fraktal oluşturuyor olabilir.

Bitcoin’in Logaritmik Fiyat Grafiğindeki Görünüm Son Derece Pozitif

Şu anda Bitcoin’de görülen uzun süreli akümülasyon, gelecekte büyük bir fiyat artışının temeli haline gelebilir. Bitcoin’in 2017’deki rallisinin ardından en büyük kripto para yaklaşık bir yıl boyunca bir akümülasyon kanalına girmişti. Bu akümülasyonun ardından BTC‘yi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 20 bir dolara getiren büyük bir ralli yaşandı.

Analistlerin Bitcoin grafiğinde gördükleri fraktal, en büyük kripto paranın fiyat hareketinin 2015’te görülene benzer bir modeli izlediğini gösteriyor. Bu fraktal varlığını koruyacak olursa Bitcoin fiyatının 70 bin dolar eşiğine doğru hareket ettiğine tanık olunabilir. Güncel fiyatlarla 70 bin dolar hedefi BTC’de yüzde 68’in üzerinde yükselişe karşılık geliyor.

Analistler, teknik analizin her zaman kesinlik arz etmediğini ve fraktalların fiyat hareketlerini tahmin etmenin kusursuz bir yolu olmadığını hatırlatarak yatırımcıları uyarıyorlar. Bununla birlikte, Bitcoin grafiğindeki potansiyel bir eğilime işaret edebilecek kalıpların ortaya çıktığını görmek her zaman ilginç olmuştur.

Logaritmik ile Doğrusal Fiyat Grafiği Arasında Fark

Bitcoin grafiğini analiz ederken, yatırımcıların genellikle kullandığı iki tür grafik bulunmaktadır. Bunlar doğrusal ve logaritmik grafiklerdir.

Düzenli veya doğrusal grafikler en yaygın grafik türüdür ve bir varlığın zaman içindeki fiyat hareketini doğrusal bir ölçekte gösterirler. Logaritmik grafikler ise fiyat hareketlerini göstermek için logaritmik bir ölçek kullanır. Bu, grafikteki her noktanın fiyattaki eşit bir değişiklik yerine fiyattaki yüzde değişikliği temsil ettiği anlamına gelir.