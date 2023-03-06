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Popüler Altcoin, Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde mi? Santiment, Güncel Verileri Paylaştı!

Santiment'in paylaştığı verilere göre Cuma günü dakikalar içerisinde yaklaşık 80 milyon dolar değerinde LINK transferi gerçekleşti.
15:45
6 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analitik firması Santiment, Chainlink (LINK) ağında balina etkinliğindeki artışa işaret ederek güncel verileri ve metrikleri paylaştı. Santiment’e göre üç farklı adres tarafından dakikalar içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde LINK transferi gerçekleştirildi.

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto para piyasasındaki yön belirsizliği sürerken çok sayıda Blockchain ve kripto analitik firması da son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret etti ve kritik verileri paylaştı. Blockchain analitik firması Santiment’in yaptığı paylaşıma göre geçen hafta Cuma günü içerisinde 3 farklı adres tarafından dakikalar içerisinde büyük ölçekli transferler gerçekleştirildi. Güncel fiyatlarla yaklaşık 79,7 milyon dolar değerinde toplamda 11,6 milyon adet LINK, ortalama 10 dakika içerisinde farklı adreslere transfer edildi.

Bir başka kripto analitik platformu Lookonchain de yapılan transfere ilişkin verileri paylaştı ve transferin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığını öne sürdü. Lookonchain’in paylaştığı verilere göre transfer edilen LINK’lerin önemli bir kısmı, işlem hacimleri bakımından şu anda dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance’e transfer edildi. Lookonchain, kripto para piyasasındaki düşüşün devam etmesi durumunda güncel verilerin LINK adına yeni bir düşüşe işaret edebileceğini belirtti ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son haftalardaki güncel haber akışlarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 22.380 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi de son 7 günlük zaman dilimi içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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