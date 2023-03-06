Terra çöküşünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Do Kwon hakkında yeni açıklamalar ve daha fazlası.

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2022 ortasında tüm kripto para piyasalarını yerle bir eden Terra çöküşü yatırımcıları halen dolaylı yoldan vurmaya devam ediyor. Zincirleme iflaslar aradan yaklaşık 8 ay geçse de bugün Silvergate Bank’ın potansiyel çöküşüne neden oldu. Banka son raporunu açıklayamadı ve kripto işlerinden ciddi anlamda zarar ettiği tahmin ediliyor.

Terra (LUNA) Haberleri

Bloomberg’in haberine göre, Singapur polisi 6 Mart’ta gönderdiği bir e-postada “Terraform Labs ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını” belirtti. E-postada ayrıca soruşturmaların “devam ettiği” ve Do Kwon’un şu anda ülkede bulunmadığı da belirtildi. Geçtiğimiz ay, 16 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yeni bir davada Do Kwon ve Terraform Labs’ı dolandırıcılıkla suçladı. Kriptonun önde gelen isimleri bu adımın gelecekte stablecoinlere yönelim açılacak davalar için zemin oluşturması açısında atıldığını iddia etti.

Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon tüm skandal boyunca sosyal medyada aktifti ancak Şubat ayından bu yana Tweet bile atmıyor. Kripto pazarında 40 milyar doların buharlaşmasına neden olan isim sessizce hayatına devam ediyor. Terraform Labs, Kwon hakkında tutuklama emri çıkarılan Güney Kore’deki yetkililer Kwon’un yerini tespit etmek için Sırbistan’a gitti. 15 Şubat’ta Güney Koreli savcılar, Terra Labs’ı tanıtmak için LUNA’yı kabul etmekle suçladıkları yerel bir e-ticaret yöneticisi hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

LUNA Alınır Mı?

Tüm bu yaşananlara rağmen aradan geçen 8 ayın ardından halen LUNA Coin ilgi görmeye devam ediyor. Şubat ayından bu yana projenin birinci isminin bir Tweet bile atmıyor oluşu yatırımcıları caydırmadı. Özellikle LUNA çöküşünde zarar gören yatırımcılar olası yükseliş ihtimaliyle zararlarını azaltmak için maliyet düşürdü ve daha fazla alım yaptı. Do Kwon’un iddialı açıklamaları, sözde projeleri duyuruldukça talep yeniden parladı. Ancak bugün hem hacim önemli ölçüde düştü ve hem de LUNA Coin fiyatı. Üstelik Do Kwon’un yaşadığından bile emin olmak için yeterli veri yok.

Terra çöküşü sonrasında kripto para piyasalarında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağından herkes bahsediyordu. 3AC, Voyager, Celsius, FTX, Alameda, Silgvergate Bank ve daha onlarcası bu ilk domino taşının ardından devrildi. SEC kaşlarını çatıp kriptonun üstüne agresif saldırısını LUNA çöküşünden sonra başlattı. Yani kripto LUNA çöküşünden sonra bambaşka şeyler yaşadı.