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  •   0,16 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük Altcoinlerden Birinde Kıyamet Senaryosu Başladı!

0,16 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük Altcoinlerden Birinde Kıyamet Senaryosu Başladı!

En kötü senaryonun gerçekleşme ihtimali yatırımcıları tedirgin ediyor. Kritik seviyeler belli ve fiyatın yönü yakında netleşecek.
16:15
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları tedirgin çünkü Bitcoin 25.000 dolar testlerinin ardından momentum kaybetti ve risk iştahı azalıyor. Makro ekonomik gelişmelerin getirdiği baskının yanı sıra kriptonun kendine özgü sorunları ABD hisse senedi piyasaları yükselirken bile Bitcoin’in düşmesine neden oluyor. Bazı altcoinlerde ise kıyamet senaryoları konuşulmaya başlandı. Ocak ve Şubat rallilerinde sessiz kalan birçok altcoin tehlikede bunlardan biri de Cardano (ADA) Coin’dir.

Cardano (ADA)

ADA, Charles Hoskinson tarafından oluşturulan Cardano ağının yerel kripto para birimidir. ADA fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,160 dolara ulaştığı Ağustos 2021’den bu yana düşüş gösteriyor. Şimdiye kadar, Aralık 2022’de 0,239 dolara kadar düştü ve boğadan sonraki dibini burada yapmış gibi görünüyor. ADA Coin fiyatı 0,40 dolarlık direnci tekrar aşabilirse 0,57 dolara kadar gidebilir. Ancak genel piyasa hissiyatı düşüş yönünde olduğu için olumsuz senaryonun gerçekleşme ihtimali ağır basıyor. Aşağı yönlü hareketin devam ettiği ortamda ADA Coin fiyatının 0,16 dolara kadar düştüğünü yani mevcut seviyesinden yaklaşık %50 eridiğini görebiliriz.

Haftalık RSI düşüş eğiliminde. Aynı zamanda ADA fiyatı reddedildi, RSI 50 çizgisi tarafından reddedildi ve o zamandan beri aşağı doğru hareket etti. Bu nedenle, gelecekteki fiyat hareketini belirlemek için daha fazlasına ihtiyaç var.

ADA Coin Yorum

Günlük grafikte ADA Coin 16 Şubat’ta yükselen bir destek hattını direnç olarak doğruladığından beri düşüyor. Şu anda, ADA fiyatı 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinde 0,330 dolardan işlem görüyor. Bu hem Fib hem de yatay bir destek seviyesidir. Bu nedenle, fiyatın altına düşmesi ya da sıçraması gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Aşağı yönlü hareketin devam ettiği senaryoda geri çekilme seviyesi 0.309 dolar olacaktır. Bu destek daha fazla kaybı sınırlayabilecek en önemli set olacak.

Haftalık zaman dilimine benzer şekilde, günlük RSI 50’nin altında ve düşüyor. Bu da eğer Bitcoin cephesinde bir sürpriz olmazsa geri çekilmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Son olarak, dalga sayımı ADA fiyatının beş dalgalı bir aşağı yönlü hareketi tamamladığını göstermektedir. Bunu genellikle bir rahatlama rallisi izler. Düzeltmenin destek seviyelerinin bir araya gelmesiyle sona ermesi ve kısa vadeli RSI’daki yükseliş sapması, bir rahatlama rallisi olasılığını destekliyor. Eğer bu gerçekleşirse fiyat 0,371-0,384 dolar direnç alanını test ettikten sonra yeniden düşebilir.

Öte yandan, 0,421 doların üzerindeki bir kırılım düşüş ayağının geçersiz kılınmasını sağlayabilir.

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